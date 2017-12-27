Поблизу виправної колонії у Львові правоохоронці виявили чоловіка з наркотиками

Виявлені таблетки та речовини скерували на експертне дослідження

Працівники Управління протидії наркозлочинності у Львівській області спільно з оперативниками Личаківської виправної колонії №30 виявили в чоловіка, який перебував поблизу закладу, наркотичні засоби. Про це інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області.

При собі 32-річний львів’янин мав пакет, у якому була речовина зеленого кольору рослинного походження, 17 таблеток «Субітекс», 24 капсули з невідомою порошкоподібною речовиною, 12 згортків з кристалізованою речовиною, паперовий згорток із порошкоподібною речовиною білого кольору та 15 таблеток білого кольору з надписом «В-8».

За словами чоловіка, в пакеті були наркотичні засоби, які він зберігав для власного вживання.

Усе виявлене правоохоронці вилучили та скерували на експертизу. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.