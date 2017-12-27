Патрульні виявили у Львові перші нелегальні ялинки

Для цього правоохоронці вже кілька днів виїжджають на місця продажу ялинок та дивляться, чи має товар штрих-коди та чіпи.

«Без них продавати «новорічні» дерева заборонено. Дуже часто продавці йдуть на хитрощі і маючи кілька бірок привозять в рази більше ялинок. А далі, головне домовитися з покупцем, аби той відмовився від свого чіпу. Тоді підприємливі громадяни в кращому випадку прикріплюють до заздалегідь прихованих ялинок зекономлені чіпи», – розповідають у прес-службі поліції.

В результаті перевірки вдалося виявити кілька випадків незаконної торгівлі на Привокзальному, Стрийському ринках та біля ТЦ «Іскра».

Крім того, поліція перевіряє і автівки на дорогах державного значення.

До речі, за незаконний продаж ялинок передбачена відповідальність статтею 65 КУпАП(Незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка), а також стаття 246 ККУ «Незаконна порубка лісу», а також за порушення правил торгівлі.

Нагадаємо, придбати ялинку у Львові можна у 25 локаціях з 18 грудня до 6 січня.

А от перевірити, чи вона законна цього року можна за допомогою спеціальної програми на смартфоні.