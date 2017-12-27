«Наступний етап пенсійної реформи – запровадження накопичувальної системи», – Розенко

Таке нововведення планують започаткувати з 1 січня 2019 року

Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко:

«Наведення порядку і відновлення справедливості у солідарній пенсійній системі – це лише початок пенсійної реформи. Ми вже чітко сказали, і Верховна Рада України це підтримала, що наступним етапом пенсійної реформи має стати запровадження з 1 січня 2019 року накопичувальної пенсійної системи».

Протягом наступного, 2018 року, відбудеться перехідний період. А вже після цього повинна стартувати накопичувальна система та недержавне пенсійне страхування.

«Це величезний виклик для нас і величезна відповідальність. І це – завдання номер один і для Міністерства соціальної політики, і для Уряду в цілому», – сказав Розенко.

За його словами осучаснення пенсій, яке розпочали у жовтні цього року, відбувається завдяки зростанню доходів бюджету Пенсійного