Напередодні Різдва побачить світ продовження дитячої серії «Добрі мамині казки. Магія Різдва» від Лесі Кічури

Саме його обрала для своєї презентації львівська журналістка, письменниця та редакторка НАУД театру ім. М. Заньковецької Леся Кічура. Напередодні Різдва в світ виходить продовження дитячої серії «Добрі мамині казки. Магія Різдва».

Презентація проекту відбудеться – 5 січня о 1600 за адресою: м. Львів, пл. Ринок, 9, Львівська обласна бібліотека для юнацтва.

Організатори обіцяють багато солодощів та подарунків, звісно трохи різдвяних див та несподіванок – бо ж Різдво!.. Чарівні відчуття насамперед творитиме жива музика.

Якою буде різдвяна збірка, ми поцікавилися в авторки.

– Книга святкова – різдвяна, у ній всі тексти мають прив’язку до зими?

– Так, хоча так було не від початку задуму. На перших порах там були й тексти з іншою тематикою. Але що більше я писала різдвяних історій, то зростало переконання, що книга має бути виняткового святковою, з ідеально підібраними зимовими казками. В результаті вона склалася із 9 казок, кілька з них, зокрема про наше улюблене місто Лева, про площу Ринок, про львівські ліхтарі…

Дуже хотілося, аби книгу впізнавали вже за обкладинкою. Тож з хвилюванням очікувала, як її побачить моя художниця, Каріна Чепела. На щастя, мої сподівання були в рази перевершені, бо обкладинку вона зобразила пречудово, – як ілюстрацію до казки «Майстерня янголів». І серце Львова, площа Ринок, там буде впізнавана! Кожен, хто побачить цю книгу точно захоче її погортати, а вже хто погортає, то я дуже сподіваюся, вже не відпустить з рук!

– Розкажіть детальніше про збірку…

– У книзі 9 різдвяних текстів… Кілька з них про Львів, про різдвяне дерево, про Майстерню Янголів, таємниці львівських ліхтарів, про циркове мавпеня та чарівну пряникову хатинку. А ще дуже колоритна історія про гномика та соляну печеру і дуже відмінна від решти історія про дві нитки – чорну та білу… А загалом у цій книзі дуже багато любові до мого міста. Тому й презентацію я хотіла зробити саме на Ринку – у серці Львова. Обрала для цього простору залу Львівської обласної бібліотеки для юнацтва. Високі стелі і світильники мало не з канделябрами так і спонукають готувати тут щось дуже особливе. До того ж, стежачи за роботою директора (чудова Таня Пилипець) – одразу помітно, як змінюється місце зважаючи на те, хто ним опікується. В цій бібліотеці мені не раз траплялося відвідувати дуже цікаві заходи, тож захотілося й до дня своєї презентації придумати щось особливе, можливо навіть якийсь театральний перформенс. Але наразі над цим ще працюю.

– Як ви шукаєте для своїх зустрічей аудиторію?

– Пишу пости у Фейсбуці, говорю про це на Тб, радіо та у пресі. Щиро вдячна своїм друзям з медіа, що вони так активно підтримують та покроково анонсують мій проект. Вдячна і радіопартнерам – бо завдяки файному радіо FM Галичина 30 осіб матимуть нагоду виграти мою книгу в подарунок. Дуже люблю розповідати про свої творчі новини чарівній ведучій Ользі Телипській, бо якось так трапляється (і це неодноразово перевірено), що саме Олині ефіри всіх зачаровують, їх всі очікують і всі їх чують. Навіть першу книгу на радійному розіграші виграла знайома – працівник бібліотеки з Самбора Любов Саварин. Мене це так потішило! Бо лише кілька днів до цього ми познайомилися, коли я приїжджала на казкові читання до Самбора, до цієї бібліотеки та тамтешньої школи. Вкотре переконуюся, які чудові люди оточують мене і скільки цікавих знайомств за останні півроку мені дали властиво мої казкові читання.

Не раз траплялося, що поки їду додому з одного читання, мені в соціальні мережі пишуть 2-3 незнайомі особи, які запрошують в гості, побачивши щойно виставлені світлини з останньої зустрічі. Це чудово, що ланцюжок добрих справ продовжується. Радію, що з першої книги вдалося подарувати 1000 примірників школам, садкам, малозабезпеченим дітках, центрам творчості. Ця місія була важливою для мого проекту і вона буде продовжуватися з «Магією Різдва».

– Що було найприємнішим під час підготовки книги?

– Однозначно – очікування кожної нової ілюстрації від партнерки цього проекту, талановитої художниці з Кривого Рогу Каріни Чепели. Вона – випускниця факультету мистецтв Криворізького національного університету. І я переконана, що попереду в неї дуже успішне майбутнє в сфері ілюстрування книг. Її малюнки просто неймовірні!

Цікавим було й те, найцікавіше їй було малювати картинки та розмальовки до казок «Майстерня янголів» та «Різдво у Львові», а мені ці казки по-особливому писалися. А бачення казкових персонажів дивовижно збігається із моїм задумом.

– Ваші найближчі плани, зустрічі та презентації?

– Перша презентація 5 січня відбудеться на пл. Ринок, 9. До неї ми готуємося дуже активно, бо передріздвяне свято конче має бути солодким та з подарунками! Смачну випічку до цього дня випікатиме моя подруга Наталія Іваницька, подарункові сертифікати даруватиме маленьким читачам кав’ярня Kredens Cafe. І це ще не все! Адже дорослим теж не личить сумувати на дитячому святі. Тож для них буде традиційна і смачна львівська кава. Частувати улюбленим напоєм їх буде Вадим Карпіков (Vadym Karpikov) До речі, для діток він приготує смачні вітамінні напої. Таке масштабне свято не може обійтися без тортиків. Їх люб’язно погодилися надати компанія Степанків Кондитерські вироби та торгова марка Rozalini. Усі солодощі і напої для малечі будуть безкоштовними!

Крім записів колядок мені дуже захотілося якогось особливого музичного супроводу на своєму святі. Тож матимемо скрипковий мініконцерт. Різдвяні й новорічні мелодії лунатимуть у виконанні справжнього скрипаля. Наш колега, Богдан Дворник, радо погодився прикрасити казкове свято своєю грою. Тому я з вдячністю кажу, що разом зі мною це свято творить команда моїх друзів та однодумців!

Після цієї презентації теж буде гарне свято – 17 січня в бібліотеці на Мулярській, у проекті соціальної дії «Майстерня щастя», куратором якої є чудова Анастасія Введенська. Стежте за Настиною сторінкою (проект соціальної дії Майстерня щастя) та моїми повідомленнями у стрічці – зареєструвавшись на ній, матимете нагоду потрапити на свято й отримати безліч дарунків, бо час Різдва та веремії свят просто до цього спонукає!

– Знаю, що на зустрічах ви не лише читаєте, а ще й слухаєте аудіозаписи казок?

– Жодна моя творча зустріч із дітьми за останні півроку не відбулася без прослуховування аудіоверсій казок. І я вдячна долі, що знаю людей, які професійно, з мистецьким смаком вміють це робити. Ще один дарунок до Різдва мені готує моя знайома Віра Пузенко, яка професійно озвучить дві казки й подарує моєму проекту, аби вони разом зі мною мандрували Україною і ними заслуховувалися діти з усіх усюд!