На Львівщині затримали організатора незаконного переміщення через кордон громадянки Судану

Сьогодні вночі оперативні співробітники Держприкордонслужби спільно з Національною поліцією затримали громадянина Судану – організатора незаконного переправлення особи через держаний кордон

Іноземець організував переправлення своєї співвітчизниці – громадянки Судану, до Польщі, однак прикордонники Мостиського загону затримали її за кілька сотень метрів від держкордону. Документів жінка при собі не мала.

У Львові, за адресою проживання організатора, провели обшук з метою вилучення речей, які можуть бути використані як докази під час досудового розслідування.

Громадянина Судану затримано за ст. 208 КПК України. Тривають невідкладні слідчі дії.