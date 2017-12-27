На Донбасі відбувся обмін полоненими: додому повертаються 74 українці

Сьогодні біля Горлівки Донецької області українській стороні передали 74 заручників, які перебували в полоні на окупованій частині Донбасу

Про це повідомляє «Громадське», кореспонденти якого перебувають на місці подій.

Інформацію про завершення обміну полоненими підтвердила представниця президента у Верховній Раді України Ірина Луценко.

«Добрі новини, про які вже можна говорити. Процес обміну завершився. Українська сторона отримала 74 заручників, які знаходились в полоні на окупованій частині Донбасу. Вони повертаються додому!» – написала вона.

Нагадаємо, сьогодні на Донбасі відбувався обмін полонених. Процедура тривала на контрольному пункті пропуску «Майорське» на лінії розмежування в районі Горлівки в Донецькій області.

Проведення обміну анонсували за формулою «306 на 74» (українська сторона мала передати бойовикам 306 людей, бойовики – 74). Про це було домовлено під час засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську в листопаді.

Під час першого етапу з полону самоназваної «ЛНР» звільнили 16 українців. Українська сторона натомість передала 75 замість 99 зазначених у списку, оскільки частина відмовилася повертатися на окуповані території.

Під час другого етапу з полону бойовиків «ДНР» звільнили 58 українців. Україна ж замість анонсованих 207 віддала 165 утримуваних.

З української сторони в організації та супроводі обміну полонених беруть участь представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко, уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська, а також експерти Мінської гуманітарноі групи, представники СБУ і Міноборони.

На місце обміну також вилетів президент Петро Порошенко. Ще з борту вертольота він подякував українцям і привітав їх зі звільненням.