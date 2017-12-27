Чоловічий хор заспівав українську колядку в торговому центрі Едмонтона

Український чоловічий хор Едмонтона заспівав колядку «Добрий вечір тобі, пане господарю» в одному з торгових центрів міста

Український чоловічий хор Едмонтона влаштував передріздвяний флешмоб у торговому центрі міста 24 грудня. Двоє чоловіків у вишиванках передали різдвяні вітання українцям у всьому світі та почали колядувати. Відтак до них приєднувалися інші учасники хору, тож завершили колядування уже великим колективом. Відвідувачі торгового центру фотографували та знімали на відео такий оригінальний флешмоб. А деякі навіть підспівували.

Відео флешмобу на сторінці хору у соцмережі facebook переглянули понад 400 000 разів, його поширили більш ніж 16 тисяч користувачів соцмережі.