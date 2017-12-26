З 2 січня стартує реєстрація у львівські дитсадки

Стати у чергу можуть дітки, народжені у 2017 році

В управлінні освіти міської ради повідомили, що реєстрація розпочнеться о 9:00 2 січня 2018 року.

Зробити це можна на новій платформі edu.smart.lviv.ua.

«Батьки, які не мають доступу до інтернет-мережі, можуть звернутися у найближчий центр надання адміністративних послуг міста Львова (ЦНАП) і там зареєструвати дитину до дитячого садка, а також отримати кваліфіковану допомогу», – кажуть в управлінні освіти.

Нагадаємо, Львівщина є лідером у кількості створених місць у дитсадках. Цього року у Львівській області створили більше 2 тисяч місць у дошкільних навчальних закладах – найбільше з усіх областей України.