Як виглядають головні українські ялинки (фото)

Новорічні ялинки засяяли в усіх обласних центрах України та в анексованому Криму

Вінниця

У Вінниці головну ялинку в Центральному парку відкрили 19 грудня, в День святого Миколая. Її «запалили» Вінницький міський голова Сергій Моргунов і прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, який того дня перебував із робочим візитом на Вінниччині.

Дніпро

23 грудня на площі Героїв Майдану, що в центрі міста, відкрили новорічне містечко. Вогні головної ялинки Дніпра разом із містянами запалив мер Борис Філатов.

Головна новорічна красуня Дніпра заввишки 26 метрів і є однією з найвищих в Україні. Штучне гілля прикрашають понад 150 світлодіодних іграшок і гірлянд, що здатні створити понад 150 різних комбінацій підсвічування. Їхня загальна протяжність – понад 5 км. Біля ялинки працює новорічне містечко із казковими героями та смаколиками.

Донецьк

У тимчасово непідконтрольному українській владі Донецьку ялинку відкрили 22 грудня, на центральній площі Леніна.

Житомир

У Житомирі запалили новорічну ялинку також у День святого Миколая, 19 грудня, на майдані імені С.П. Корольова. У зв’язку із загибеллю у зоні АТО старшого солдата 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Високомобільних десантних військ Артема Гульцо, масові святкування та театралізоване видовище до Дня Святого Миколая не відбулося. Житомиряни, які прийшли на урочисте запалення міської ялинки, хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблого військовослужбовця.

Запоріжжя

Головну ялинку Запоріжжя відкрили на площі Фестивальній 19 грудня. З Днем Святого Миколая та прийдешніми новорічними і різдвяними святами учасників урочистостей привітала заступник голови – керівник апарату облдержадміністрації Зінаїда Бойко. Також з вітаннями до запоріжців звернувся перший віце-президент регіону Орієнталь Королівства Марокко Халід Сб’я, який у складі офіційної делегації перебував у Запорізькій області.

Івано-Франківськ

В Івано-Франківську урочисто засвітили 18-метрову новорічну ялинку на Вічевому майдані 19 грудня. На урочисте відкриття ялинки прийшло близько тисячі мешканців і гостей міста. Їх привітав з прийдешніми святами міський голова Руслан Марцінків. Після привітання міського голови пластуни передали місту Вифлеємський вогонь миру. А відтак засяяла ялинка.

Другий рік поспіль у Франківську стоїть штучна новорічна ялинка. Її висота – 18 метрів, ширина – 8 метрів. Як і торік, ялинку прикрасили 3D-ілюмінацією, інших іграшок на ній немає.

Київ

Головну ялинку країни відкрили 19 грудня, в день Святого Миколая, на Софійській площі. Святкову церемонію відкрили актор в образі Святого Миколай, дружина президента Марина Порошенко та мер столиці Віталій Кличко.

28-річну смереку до Києва привезли з Карпат. Її прикрасили 3,6 км неонових гірлянд. Святкові гуляння в центрі Києва триватимуть до 14 січня.

Кропивницький

У Кропивницькому головна ялинка засяяла також 19 грудня, нa центрaльній площі міста. Нa головній плoщі біля ялинки гoстей зустрічaли мoдернoвий Святий Микoлaй тa йoгo пoмічники. Зaпaлити вoгники зеленoї крaсуні зaпросили міськoго гoлoву Aндрія Рaйкoвичa тa гoлoву OДA Сергія Кузьменкa, після чoгo прoдoвжилaся кoнцертнa прoгрaмa.

На придбaння ялинки виділилди 600 тисяч бюджетних коштів. Вaртість штучного вбрaння – 308 тисяч гривень. Решту коштів – мaйже 300 тисяч – витрaтили нa нову світлову ілюмінaцію.

Луганськ

В тимчасово непідконтрольному український владі Луганську головну ялинку відкрили 22 грудня на Театральній площі. Ялинку прикрашено в кольорах російського прапора.

Луцьк

У Луцьку театралізоване свято засвічення новорічної ялинки відбулося 19 грудня на Театральному майдані. З початком новорічних свят лучан привітали радник Луцького міського голови Ігор Поліщук, заступник голови обласної державної адміністрації Сергій Кошарук, представники духовенства. Також на свято завітав Святий Миколай у супроводі янголяток, які привітали лучан зі святами.

Варто зазначити, що в Луцьку вже кілька років не зрубують ялинку, аби поставити її в центрі міста, а прикрашають дерева, які ростуть на Театральному майдані.

Утім значно популярнішою цього року є нестандартна ялинка, яку встановили біля розважального центру «Промінь». Ялинка складена з великих металевих куль, а виготовили її в місті Чорноморськ.

Львів

Головну ялинку міста відкрили у Львові 17 грудня, на площі перед оперним театром. Під час урочистостей найменші діточки із капели «Дударик» виконали «Щедрик» у новому звучанні.

Під час відкриття львівський осередок Національної скаутської організації «Пласт» передав мешканцям міста Вифлеємський вогонь миру.

Головна ялинка Львова має 18-метрів. Вона прикрашена монохромними прикрасами й ілюмінацією. 50-річну зелену красуню Львову подарувала мешканка Брюхович Любов Поврозник.

Миколаїв

У Миколаєві 19 грудня відкрили ялинку на головній площі міста – Соборній. Привітати городян прийшли голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко, голова Миколаївської облради Вікторія Москаленко, в.о. міського голови – секретар Миколаївської міськради Тетяна Казакова.

Після вітальних слів для городян представили насичену розважальну програму, під час якої «запалили» новорічну ялинку.

Одеса

Головна ялинка Одеси засяяла новорічними вогнями у день Святого Миколая на Думській площі.

Учасників свята привітав Миколай-Чудотворець, пообіцявши, що цього дня всі діти отримають від нього подарунки. Для учасників заходу була організована цікава програма з іграми та виступами творчих колективів міста.

Полтава

Головна міська ялинка Полтави засяяла 19 грудня на Театральній площі. Аби разом відсвяткувати День Святого Миколая та запалити вогні новорічної красуні, на площі зібралися сотні полтавців. Зі словами привітань до усіх присутніх звернувся міський голова Олександр Мамай.

Цьогоріч головну ялинку міста прикрасили 3D гірляндою, за допомогою якої на ялинці проектуються різноманітні фігури та малюнки. Окрім цього, цьогоріч на ялинці нові іграшки та прикраси.

Рівне

У Рівному запалала святковими вогнями головна ялинка міста 19 грудня. Міський голова Рівного Володимир Хомко урочисто запалив вогні на ялинці, встановленій на майдані Незалежності. Участь у дійстві взяли популярні рівненські виконавці, а також юні артисти з міських закладів культури.

Суми

У день святого Миколая очільник області Микола Клочко та Сумський міський голова Олександр Лисенко відкрили головну ялинку Сумщини. Голова облдержадміністрації побажав присутнім, щоб кожен наступний день нового року був наповнений добрими вчинками, а добро обов’язково поверталося сторицею. Гостей дійства привітав і міський голова Олександр Лисенко.

Тернопіль

У Тернополі 19 грудня на Театральному майдані відбулося освячення Різдвяної шопки й урочисте відкриття головної ялинки міста. Участь у заходах взяв міський голова Сергій Надал. Під час урочистостей тернопільські пластуни передали громаді міста Вифлеємський вогонь миру.

У рамках дійства перед тернополянами виступили творчі колективи міста, які подарували святковий концерт із мотивами прийдешнього Нового року та Різдва Христового.

Ужгород

В Ужгороді урочисто засвітили вогники головної ялинки міста на площі Театральній 19 грудня. Традиційно дійство супроводжував Парад Миколайчиків, які пройшлися головними вулицями Ужгорода. Переодягнені у костюми і шапочки Миколая школярі роздавали перехожим цукерки та вітали зі святом. У цей час на сцені представили яскраве театралізоване дійство з казковими персонажами, новорічно-різдвяними піснями, танцями, а також рухливими зігріваючими іграми.

Харків

Святковий концерт з нагоди відкриття головної ялинки Харкова відбувся 19 грудня на площі Свободи. Відкриття головної ялинки Харкова відвідали перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов і директор Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні Шевки Анджунер.

Після церемонії відкриття на головній площі Харкова пройшов святковий концерт, в якому взяли участь творчі колективи міста й актори театру «Мадригал». З Днем Святого Миколая та з прийдешнім Новим роком привітали присутніх Дід Мороз і Снігуронька.

Висота головної ялинки Харкова – 36,5 м, і вона є найвищою в Україні. Це складна інженерна споруда: ялинка зібрана з безлічі окремих деталей і підсвічена світлодіодними лампами. На ялинці є кілька тисяч куль з глянсового пластика, завитки, що світяться, які зображують морозні візерунки, 50 великих куль, що світяться – кожного сезону їх змінюють.

Херсон

У Херсоні запалили головну ялинку області 19 грудня, в день Святого Миколая, на площі Свободи. Участь в урочистостях узяв голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв. Гостей свята розважали танцювальні й співочі колективи області. Також відбулася розважально-ігрова програма «Україно, зустрічай, йде до тебе Миколай!».

Хмельницький

У День Святого Миколая відбулося урочисте відкриття Різдвяного ярмарку та головної ялинки міста. Міський голова Олександр Симчишин привітав хмельничан з прийдешніми святами та подякував усім, хто докладає зусиль над змінами Хмельницького на краще, й тим, хто боронить Україну на сході.

Черкаси

У Черкасах головна новорічна красуня міста засяяла на Соборній площі її відкрили 19 грудня.

До відкриття центральної ялинки Черкас долучився міський голова Анатолій Бондаренко разом зі своєю родиною. Усіх присутніх він привітав із прийдешніми Новим роком та Різдвом Христовим.

Традиційно в Черкасах головна новорічна красуня – натуральна. Цього року вона заввишки 22 метри. Її змайстрували з майже 270 спеціально вирощених деревець, прикрасили гірляндами та світлодіодними іграшками.

Чернівці

У Чернівцях відкрили головну ялинку та Різдвяне містечко 19 грудня на Соборній площі. Учасників святкових заходів привітав зі сцени Чернівецький міський голова Олексій Каспрук. Представники Станиці Чернівці Пласту Національної скаутської організації України передали городянам Вифлеємський вогонь. 22-метрову ялинку Чернівцям подарувала громада Вижниччини. На гостей свята чекали розваги, майстер-класи, гостини у Святого Миколая, казкові герої, зимові атракціони сувеніри, новорічні подарунки та іграшки, смачна випічка, гарячі напої, солодощі і різні смаколики.

Чернігів

У Чернігові відкрили головну ялинку міста 19 грудня. Святкове дійство розпочалося у сквері імені Богдана Хмельницького. Привітати дітей і дорослих чернігівців зі святом прийшли голова обласної державної адміністрації Валерій Куліч та Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко.

Ялинка Чернігова має висоту 18 метрів і вагу 6 тонн. Цього року вона декорована новою ілюмінацією. Також уся центральна площа міста прикрашена живими ялинками та фотозонами. Працює фуд-зона, де ресторатори міста представили свою продукцію.

На сцені також відбулося традиційне оголошення переможців міського конкурсу серед учнів шкіл на кращу новорічну іграшку. Всі вони отримали диплом та подарунок від міського голови.

Крим

Головну ялинку в анексованому Криму відкрили 22 грудня в Сімферополі – на площі Леніна.