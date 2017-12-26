У Шегинях водій «Ауді» в’їхав в огорожу господарства

39-річний мешканець міста Мостиська отримав тілесні ушкодження і звернувся по допомогу до медиків

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні о 08.30 на автодорозі Львів–Шегині, в селі Шегині Мостиського району.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Ауді А4», 39-річний мешканець міста Мостиська, не впорався з керуванням та в’їхав в огорожу господарства.

Унаслідок автопригоди водій отримав тілесні ушкодження та звернувся по медичну допомогу.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішують питання про відкриття кримінального провадження.