Студенти львівської «Політехніки» вчитимуться віртуально. Подробиці

Таку форму навчання у виші використають уперше, хоча готувалися вже давно.

«Останні два тижні 2017 року організовуємо для студентів консультаційні заняття із навчальних дисциплін другого семестру. Під час самостійної роботи кожен викладач проведе одну консультаційну пару, в межах якої видасть студентам завдання або вкаже, де його можна знайти у віртуальному середовищі, яку частину роботи студент повинен подати викладачеві на перевірку, домовитися про спілкування і співпрацю під час індивідуальної роботи»,– розповів проректор Львівської політехніки Олег Давидчак.

За його словами, кожен лектор надасть своїм студентам доступ до свого курсу. Буде складено звичайний стаціонарний розклад. Тож, згідно з ним, під час пари студенти та викладач мають бути у віртуальному середовищі. Щодня може бути по 4-5 пар. Кількість лекцій залежить від конкретного курсу.

Під час самостійної роботи допускається спілкування через скайп або електронну пошту. Передбачається, що перевірятимуть і викладачів – чи були вони в мережі та чи були доступні студентам. За цим стежитимуть завідувачі кафедр.

Усі роботи та результати студентів зберігатимуть.

«Якщо студент ставиться до навчання пасивно, неактивний під час лекцій чи практичної роботи, то ці тижні будуть для нього не дуже корисні. Щоб цього уникнути, намагаємося створювати такі ситуації, коли він буде змушений реагувати, якщо матиме у віртуальному середовищі обмаль інформації для виконання завдання», – сказав Олег Давидчак.

До речі, доступ до контролю матимуть директори інститутів та завідувачі кафедр. А оцінка самостійної роботи студентів входитиме до поточного контролю, а пройдений матеріал – до тестів на екзамен.