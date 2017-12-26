Синоптики застерігають про ожеледицю

Завтра вночі та вранці на дорогах Львова й області буде слизько

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, завтра, 27 грудня, на дорогах Львова вночі та вранці на окремих ділянках доріг очікується ожеледиця, слабкий туман. Без істотних опадів. Вітер південний, вночі 5 – 10 м/с, вдень 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 6 – 8° тепла.

У четвер, 28 грудня, синоптики прогнозують без істотних опадів. Вітер південний, 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі 0 – 5º тепла, вдень 5 – 10º тепла.

29 грудня буде хмарно, очікується дощ з переходом в мокрий сніг. На окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря впродовж доби становитиме від 0 до 5º тепла.