Школярі з Луганської області відпочили на Львівщині

У межах проекту «Схід і захід разом» на мостиській землі перебували 20 учнів загальноосвітньої школи села Штормове Новоайдарського району Луганської області

Під час перебування на Мостищині діти екскурсійно відвідали багато цікавих місць, зокрема побували у Мостиській ЗОШ №2, де взяли участь у святі Миколая.

Окрім того, учні з Луганщини завітали в село Шегині, де військовослужбовці відділу прикордонний служби «Шегині» провели для них екскурсію військовим містечком підрозділу, а також показали тренування зі службовими собаками.

На згадку про перебування на Мостищині кожному учневі Штормівської школи представники влади району подарували Біблію та святкові подарунки.