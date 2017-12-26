Парк культури запрошує святкувати Новий рік дві ночі поспіль

Якщо хочете розпочати Новий рік яскраво, на свіжому повітрі та з незабутніми емоціями, приходьте 31 грудня в Парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького о 20:00. Такого святкування у Львові ви більше ніде не знайдете: концерт, дискотека, ярмарок – і все одразу!

Розпочнеться Новорічна вечірка 31.12.2017 зі святкової дискотеки, яку готують слухачі спільно з радіо FM Галичина – вони пропонують музичні треки, які згодом звучатимуть в Парку. В новорічній програмі першого дня будуть виступи кавер-гуртів, live music і безліч несподіванок: включення і привітання львів’ян з різних куточків України, святкові ілюмінації, смачний фудкорт та DJ set від неймовірних DJ Tonika&Derrick FunkMasters. Триватиме програма першого дня святкувань до 02:00.

«Але ми подумали, що людям, які святкують здорово й активно, буде цікаво відвідати Парк і 1 січня також, – коментує Арт-директор Парку Світлана Кухарук. – Адже саме в цей день вечірнім хедлайнером стане гурт “the Glass”, концерт якого розпочнеться 20:00»

Вхід на вечірку безкоштовний, зазначають організатори.

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А вже 30 грудня розпочне свою роботу святковий ярмарок в Парку культури, який триватиме до 14 січня, як і насичена культурна програма.

Якщо погода тішитиме нас снігом, можна взагалі не їхати на дорогі курорти. У святкові та вихідні дні у Парку культури відбуватимуться події в рамках акції «Зимуй активно»: для дітлахів – катання на собачих упряжках, для дорослих – школа бігових лиж, зайняття зі скандинавської ходи. І, звичайно, для любителів оригінальних фото – святкові фотозони та мистецькі інсталяції.