На Радехівщині чоловік намагався обікрасти церкву

Зловмисника затримано, йому загрожує до шести років позбавлення волі

Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Львівській області, в Радехівське відділення поліції 25 грудня надійшла інформація про те, що в одному з сіл району невідомий чоловік намагався обікрасти церкву.

Як з’ясували поліцейські, 30-річний мешканець Радехівщини близько восьмої вечора, вибивши задні двері церкви, проник у храм і спробував зламати дверцята металевого сейфу. Його виявили місцеві мешканці та зателефонували у поліцію.

Зловмисника затримано в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст.15 (замах на злочин) та ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Триває досудове розслідування.