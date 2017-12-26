На Дрогобиччині розширили карантинні заходи проти сказу

Сьогодні, вже вдруге за місяць, відбулося засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії Дрогобицької райдержадміністрації. Причина засідання – виявлення сказу лисиць ще на трьох територіях Дрогобиччини. За повідомленням начальника Дрогобицького управління Держпродспоживслужби Володимира Біласа та головного лікаря районної державної ветлікарні Валерія Мацюка, фахівці проводять подвірний обхід і щеплення домашніх тварин (собак і котів) у населених пунктах, поблизу яких виявили захворювання лисиць. Підлягають щепленню також мешканці, чиї домашні тварини контактували з хворими лисицями. На сьогодні карантинні заходи проводяться в Рихтичах, Модричах, Ступниці та в околицях цих сіл.

Зазначимо, 8 грудня Державна надзвичайна протиепізоотична комісія Дрогобицької РДА збиралася через виявленням сказу лисиць біля села Раневичі. Лисиця забрела на одну із садиб у Раневичах, де покусала собаку. Господар встиг вчасно знешкодити хвору тварину. Люди у цьому випадку не постраждали. Аналізи останків вбитої тварини підтвердили захворювання на сказ.

Відтак було встановлено карантинні обмеження в Раневичах і 5-кілометровій зоні терміном на місяць. У Раневичах і Почаєвичах провели подвірний обхід та роз’яснювальну роботу серед мешканців, а також вакцинацію домашніх собак і котів. Мисливські господарства зобов’язали проводити відстріл лисиць і доставляти відстріляних тварин на аналіз у спеціалізовану лабораторію.

Ветслужби також отримали завдання через засоби масової інформації, органи місцевого самоврядування, навчальні заклади та всіма іншими доступними способами доводити до людей інформацію про сказ та правила його профілактики.

Нагааємо, карантинні обмеження через сказ лисиці також запроваджено на Старосамбірщині, в селі Тарнава – від 19 грудня.

Сказ – це дуже небезпечне вірусне захворювання домашніх і диких тварин, людини. Основним джерелом збудника інфекції є хворі дикі тварини (лисиці, вовки, песці, єнотоподібні собаки, гризуни та інші). Зараження людини і тварини виникає внаслідок укусу або ослинення хворими на сказ тваринами. Це змушує насторожено ставитися до будь-якого укусу собаки, кішки чи іншої тварини.

Клінічні ознаки хвороби – у всіх видів тварин є підвищена збудливість, агресія, яка змінюється депресією, порушення свідомості, слинотеча і розвиток наприкінці захворювання паралічів та загибелі тварини. Лікування хворих тварин не проводять.

Щеплення собак і котів – єдиний надійний метод боротьби зі сказом.

Власники собак і котів зобов’язані:

Доставляти їх для клінічного огляду та профілактичних щеплень проти сказу в установи ветеринарної медицини щорічно. Щеплення собак є обов’язковим.

Про кожен випадок укусу свійських тварин дикими хижаками, бродячими чи здичавілими собаками або котами, а також у разі підозри щодо захворювання тварини на сказ слід негайно повідомляти ветеринарного спеціаліста та ізолювати таких тварин.