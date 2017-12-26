Львівські поліцейські встановили особу чоловіка, що повідомив про замінування дитбудинку

55-річному львів’янину загрожує від двох до шести років позбавлення волі

Як нагадали в Головному управлінні Національної поліції у Львівській області, в Личаківський відділ поліції 24 грудня о 18.30 надійшло повідомлення про замінування одного з дитячих будинків Львова.

На місці події працювали експерти-вибухотехніки, кінолог, слідчо-оперативна група та інші служби. Правоохоронці евакуювали з дитячого будинку 53 вихованців та 10 працівників закладу. Обстеживши приміщення та прилеглу територію, вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

Поліцейські встановили особу чоловіка, який надав неправдиве повідомлення про замінування дитячого будинку. Ним виявився 55-річний мешканець Львова.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує від двох до шести років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.