Львів’яни розробили сайт для користувачів з повною і частковою втратою зору

У 2017 році Львівський обласний осередок ВГО «Українська спілка інвалідів – УСІ» здобув перемогу на конкурсі соціально-культурних проектів управління інформаційних технологій Львівської міської ради, за фінансової підтримки якого розроблено нову веб-сторінку для незрячих і слабозорих користувачів. Сайт має можливість переключення фонового режиму і регулювання розмірів шрифту для людей із залишковим зором, а для повністю незрячих – текстовий супровід візуальних об’єктів, а також – аудіодискрипцію. На сайті уже є чимало інформації, і як запевнила автор і керівник проекту Оксана Потимко, сайт щоразу наповнюватиметься новими проектами «Української спілки інвалідів – УСІ».

Веб-сторінка usi.org.ua розроблена в рамках проекту «Веб-сторінка доступна для користувачів з повною і частковою втратою зору», і має декілька важливих особливостей, розповідає Оксана Потимко, автор і керівник проекту. Зокрема, сторінка цілком доступна для осіб з повною втратою зору, оскільки меню і наповнення сайту доповнені обов’язковим текстовим супроводом; а для осіб із залишковим зором, залежно від діагнозу і зорових можливостей, передбачені одразу дві функції – зміна шрифту, тобто його збільшення або зменшення, та зміна фонового режиму, тобто зміна кольору сторінки залежно від сприйняття користувача.

«Веб-сторінка містить детальну інформацію про всі проекти ЛОО ВГО «Українська спілка інвалідів – УСІ» в галузі освіти, культури, соціального захисту, медицини, а також категорію «аудіодискрипція», де розміщений увесь відеоконтент для незрячих дітей – 26-серійний мультфільм «Лис Микита», інші мультиплікаційні та художні фільми з аудіодискрипцією. Що дуже важливо, є також «бібліотека», в якій розміщені підручники у форматі DAISY для незрячих школярів.

Слабозора людина має можливість переключити фоновий режим, змінити шрифти і вона користується мишкою, бо все-таки трішки бачить. А незряча людина мусить мати озвучений спеціальними програмами комп’ютер, і так може користуватися сайтом», – розповіла Оксана Потимко, автор і керівник проекту, кандидат історичних наук.

Проект повністю профінансував департамент розвитку Львівської міської ради. Його вартість – 77 тис. грн.

«Дуже тішуся, що вдалося зробити такий проект, бо він є дуже ціннісним для людей з вадами зору і людей повністю незрячих. Цей сайт дає людям більше можливостей почерпнути ту інформацію, яка їм потрібна», – зазначив заступник начальника управління інформаційних технологій ЛМР Назар Куровець.

Додамо, сайт розроблений згідно із сучасними вимогами до адаптації сайтів для користувачів з різними ступенями ураження зору. Враховані можливості і зорові особливості незрячих і слабозорих осіб залежно від офтальмологічного діагнозу тощо.

Розробники сайту сподіваються, що його наповнення стане джерелом інформації і нових послуг не лише для осіб з вадами зору, а й для ЗМІ.