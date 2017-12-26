Львів’ян і гостей міста запрошують на грандіозну святкову програму «Різдво йде по світу»

15 січня у Львівському національному академічному театрі опери та балету ім. С. Крушельницької відбудеться святкова програма «Різдво йде по світу»

Програму представить один із знакових творчих колективів України – хор імені Г. Верьовки.

У різдвяній програмі хору – від легендарного «Щедрика» до найкращих різдвяних пісень народів світу. Крім традиційних хору, балету та оркестру, доповнять дійство сучасні техніки аранжування, декорації і спеціальні відео-ефекти.

Національний заслужений академічний український народний хор України імені Г. Г. Верьовки запрошує усіх заколядувати разом.

Квитки у касах міста та онлайн: gastroli.ua, kasa.in.ua.