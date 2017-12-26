Держекоінспекція закликала відмовитися від поліетиленових пакетів

Держекоінспекція у Львівській області закликає зменшити використання поліетиленових пакетів або взагалі відмовитися від них

З використанням поліетилену у побуті вже давно борються активісти у всьому світі. Трильйони тонн поліетилену щороку опиняються на смітнику, заражаючи землю токсичними речовинами. Однак в Україні ж поки немає жодного закону, який би обмежував продаж або ж взагалі заборонив продавати поліетиленові пакети.

Держекоінспекція у Львівській області нагадала про шкоду використання поліетиленових пакетів:

Природним шляхом вони розкладаються на протязі 100- 500 років, тому, якщо не зменшити їх виробництво, вся планета незабаром буде засмічена використаними пакетами.

Спалювати таке сміття небезпечно. У процесі горіння в атмосферу викидається величезна кількість канцерогенів, які забруднюють повітря та руйнують озоновий шар.

Вторинна переробка відходів розвинена слабо, через неї проходить всього 1 відсоток поліетилену на планеті.

Окрім цього, легкі пакети миттєво переносяться вітром на значні відстані, забруднюючи річки, ліси і гори. Тонни пластику щорічно потрапляють у Світовий океан, утворюючи сміттєві «острови», розмір яких щорічно збільшується. Загальна площа скупченого сміття вже перевищує розміри території США. Пластикові пакети — причина загибелі ссавців, птахів і риб. Яскраву упаковку вони приймають за їжу, проковтують і гинуть.

Отож, аби зменшити негативний вплив на довкілля необхідно скоротити використання пакетів з пластику та замінити їх екологічними торбинками, виготовленими з натурального матеріалу. Вони легкі, зручні, ними можна користуватися тривалий час. Продукти харчування чи готові страви у супермаркетах можна ставити у принесені з собою контейнери та тканинні мішечки. Навіть повторне використання одного пакета кілька разів зменшить шкідливий вплив на довкілля.