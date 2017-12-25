Wizz Air літатиме зі Львова в Лондон вже у травні
Компанія запустить рейси швидше, ніж планувалося
Перші лоу-кости полетять у лондонський аеропорт Лутон вже з 1 травня, а не з 18 вересня, як компанія повідомляла раніше. Про це інформує avianews.com.
На сайті вже можна забронювати квитки. За попередньою інформацією, рейси здійснюватимуть 3 рази на тиждень.
Зазначимо, що аеропорт Лутон розташований за 48 кілометрів від Лондона.
Ще у 2009 році компанія запускала прямі літаки зі Львова до Лондона, однак невдовзі рейси припинили.