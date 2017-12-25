Вибори в ОТГ Львівщини минули без порушень – поліція

Правоохоронці не зафіксували порушень публічного порядку під час виборів на Львівщині

Учора, 24 грудня, в Кам’янка-Бузькому районі обирали депутатів міської ради об’єднаної територіальної громади та міського голову, на Пустомитівщині – депутатів Мурованої сільради та сільського голови.

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, до охорони правопорядку під час виборів залучали близько 50 працівників поліції. Додатково створили слідчо-оперативні групи, які були готові виїхати на місце події у разі виявлення правопорушень, а наряди вибухотехніків і кінологів – відреагувати на повідомлення про виявлення підозрілих чи небезпечних предметів.

Вибори в ОТГ пройшли без порушень публічного порядку. До поліції станом на 20.00 учора, 24 грудня, звернень щодо порушення виборчого законодавства не надходило.