Свято міського депутата: кому Миколай приніс ковбасу, а кому книгу?

Про здобутки у 2017, подарунки на Миколая та плани на свята "Львівська газета" розпитала в народних обранців на заключній сесії Львівської міської ради
 |  Єлизавета Чип   239  

Фото: gazeta.lviv.ua

Представник фракції “Свобода” Тарас Гупало пишається тим, що цього року долучився до реалізації двох інфраструктурних проектів: “Сквер Івана Сірка на Левандівці та ремонт басейну в 65 школі – це знаково як для депутата. А як для людини приємно, що доці вже другий рік, росте дитина”. Від сивобородого святого депутат отримав оригінальний подарунок: “Довгу таку різку у вигляді ковбаси салямі”.

Тарас Гупало. Фото: gazeta.lviv.ua

“Я працюю на свята, ярмарками займаюся, тож  уже 8 років поспіль зустрічаю Новий рік із сім’єю біля головної міської ялинки”, – розказує Гупало.

Його однопартієць Андрій Рікота також проведе і зустріне Новий рік у клопотах: “Планую успішно завершити усі робочі питання, зараз ми вже думаємо про те, як реалізовувати потреби львів’ян у наступному році”. Серед головних здобутків 2017-го Рікота виділяє освітлення центральної алеї в одному з мікрорайонів свого виборчого округу.

Андрій Рікота. Фото: gazeta.lviv.ua

“Миколай нічого суттєвого мені не приніс, – розказує Рікота. – Приходив до дітей, діти втішені і я тішуся”.

“Свободівка” Мар’яна Батюк планує зустріти Новий рік із друзями, а опісля – покататися на лижах у Карпатах.

Мар’яна Батюк. Фото: gazeta.lviv.ua

“Я займаюся улюбленою справою,  запевняє Батюк, – працюю у школі заступником директора з виховної роботи. За цей рік зрозуміла, що хочеться чогось більшого, тому бажання загадала, ідеї є, тож є над чим працювати наступного року”.

Голова фракції “Свобода” Маркіян Лопачак на свята ще нічого не планував, здобутків не назвав, подарунків не отримав: “Цього року Миколай не приходив, навіть цукерок не приніс”.

Маркіян Лопачак. Фото: gazeta.lviv.ua

Голова фракції “Українська галицька партія” Тарас Чолій на питання про здобутки сміється: “Не скурвився”. І додає: “Важко щось здобути, якщо немає впливу на прийняття рішень. Наша фракція – найменша в міській раді, і жодного впливу, крім як періодично кричати і пробувати пробудити сумління колег-депутатів – немає. Але вдається добре працювати з виборцями, з людьми, чути їхні проблеми, відстоювати їхні інтереси”.

Тарас Чолій. Фото: gazeta.lviv.ua

Новий рік Чолій святкуватиме в родинному колі: “В мене день народження 1 січня, тож два свята збігаються”.  Подарунками від Миколая депутат задоволений: “Він приніс мені корисні та потрібні речі: шкарпетки, теплий шерстяний светр і сорочку”.

“Миколай” прийшов і до однопартійця Чолія Ігоря Дяковича: “От, якраз і подарунки! – показує пакет із солодощами. – Поїздок і відпочинку на Новий рік не планую. Як відпочивати? Тут роботи ціла купа!” Дякович – один з наймолодших депутатів міської ради. Він вивчає правознавство у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка, тож наразі пишається успішно складеними іспитами.

Ігор Дякович. Фото: gazeta.lviv.ua

Прекрасна половина “Української галицької партії” Юлія Гвоздович зустрічатиме Новий рік із друзями-пластунами. Найбільшим цьогорічним досягненням депутатка вважає прийняття Статуту міста Львів, “який визначає багато демократичних процедур для львів’ян, аспектів з прозорості та відкритості для депутатів і головний виклик наступних років – їх дотримуватися”.

Юлія Гвоздович. Фото: gazeta.lviv.ua

“Миколай приніс таку довгоочікувану книгу “Дифузія інновацій”, вона про те, як поширювати інновації у будь-якій сфері. Книга, хоч і написана у 1962 році, однак, актуальна і сьогодні, – розказує Гвоздович. – Ще приніс книгу Іцхака Адізеса по управлінню, яку я теж дуже сильно хотіла і, звісно, багато солодкого”.

Депутат від “Громадянської позиції” Ігор Вань після фронту всі свята зустрічає вдома із сім’єю. “Основний здобуток, не лише мій але я дотичний, – будова 53 -квартирного будинку, вже пройшло жеребкування і люди понаписували заяви, – каже Вань. – 43 учасники бойових дій, сімей загиблих, людей з інвалідністю отримають у ньому квартири. Скоріше за все, це буде у 2018 році перед Різдвом”.

Ігор Вань. Фото: gazeta.lviv.ua

Однопартійка Ваня Ірина Сердюк після Нового року планує екзотичну подорож: “4-го їду в Індію на відпочинок: Тадж-Махал, потім Делі, потім Кашмір. Мандрувати буду 7-8 днів”.

Ірина Сердюк. Фото: gazeta.lviv.ua

Ірина Сердюк критично ставиться до своєї депутатської діяльності: “Велике розчарування. На жаль, мені не дуже багато вдалося реалізувати на окрузі”, – каже вона. І пояснює: “Не було грошей для тих проектів, які я наобіцяла на виборах. Сподіваюся, у прийдешньому 2018 році вдасться більше зробити по школах, по скверах, по дорогах”.

Не менш складним 2017 рік був і для голови фракції “Громадянська позиція” Юрія Кужелюка. Але попри це, сивий святий про нього не забув: “У мене є онуки, от до них Миколай має приходити, а до мене – це вже так, якщо встигне, – сміється Кужелюк. – Цього року встиг. Приніс усілякі дрібнички”.

Юрій Кужелю. Фото: gazeta.lviv.ua

Після Нового року Кужелюк хоче покататися на лижах. Такі самі плани має ще один представник “Громадянської позиції” Роман Іванців: “У період канікул оздоровимо дітей – поїдемо в гори”. Депутат каже, що плідно попрацював у 2017-му: “Всі завдання, які переді мною стояли, виконані і реалізовані. В юридичні сфері в мене було кілька дуже складних процесів, які вже практично вирішилися, в бізнесовій сфері – ми відкрили новий проект, в депутатській діяльності теж є позитивні звершення. Виокремити якесь одне – важко але відчуття задоволення є”. Миколай відзначив звершення Іванціва шоколадкою та аксесуарами для дачного каміна.

Роман Іванців. Фото: gazeta.lviv.ua

Для “укропівця” Богдана Гули головним здобутком 2017 стало облаштування парку біля храму Благовіщення, що на Майорівці: “Не можна вважати, що це лише мій здобуток, бо працюю разом із колегами, – пояснює Гула. – Окрім парку, наша фракція започаткувала тролейбусну лінію по вулиці Пасічній від Зеленої. Там реально дуже велике населення, і воно зростає, скоро це може бути не один мікрорайон, а два. І якщо за нашої каденції вдасться запустити маршрут – це буде великий прорив”.

Богдан Гула. Фото: gazeta.lviv.ua

До депутата приходив не Миколай, а Миколаївна: “Приносила, як завжди: духи, потрібні побутові речі й обов’язково – цукерки та мандаринки”. Свята Богдан Гула проведе у Львові: “Поїздки планую хіба що по області, в гості до родини”.

А от соратник Гули Любомир Босаневич на свята чекає гостей: “Перший раз до Львова приїдуть мої родичі з Італії”. Основним здобутком у 2017-му Босаневич називає відкриття “Вікна життя” на базі дитячої лікарні, що на вулиці Орлика: “Батьки, які не в змозі утримувати новонароджених, можуть залишити їх в цьому вікні. І реально воно працює, немовлят не викидають на смітник і не лишають десь у полі. Ще я ставив собі за мету, щоб запрацював садочок на Рильського, який не функціонував 15 років,  і він запрацював цього року”. За добрі справи Миколай винагородив Босаневича годинником, чохлом на закордонний паспорт, солодощами та мандаринками.

Любомир Босаневич. Фото: gazeta.lviv.ua

Миколай повністю виконав бажання ще одного представника “Укропу”, Ігоря Зінкевича. “Він дав мені можливість ще більше працювати, адже приніс технічний засіб нового покоління, – сміється Зінкевич. – “Миколайчик” збирався зі всієї  родини і купив мені комп’ютер у машину, який під’єднується до всіх пристроїв, що неабияк спрощує роботу. Це дорога річ, я про неї мріяв декілька років”.

Ігор Зінкевич. Фото: gazeta.lviv.ua

“У зв’язку зі своєю роботою як такого відпочинку в мене не буде. Працюю у штабі міського управління інформаційних технологій та в поліції, тож свята – це дні, які дають додаткове навантаження у роботі”. Зінкевич каже: в році, що минає, обійшов усі дахи і підвали будинків свого виборчого округу: “Я намагався максимум уваги приділити будинкам, підвалам, РЕМу, розібратися з водо- та електропостачанням, щоб не мати проблем у зимовий період часу. Подивився всі електропідстанції, розібрався, як вони працюють, в якій кіловатності, я вже майже все знаю про електроенергію, можу йти працювати електриком! ”

Депутат від “Самопомочі” Андрій Шевців поки не може назвати визначні цьогорічні надбання: “Ми зараз тільки аналізуємо, що доброго зробили”. А поки він аналізує, Миколай діє: “Я вже дорослий хлопець, тому отримав традиційні чоловічі набори: косметику, шкарпетки і так далі”.

Андрій Шевців. Фото: gazeta.lviv.ua

“Традиційно Новий рік я проводжу у місті, а на частину різдвяних свят поїду до рідні неподалік Львова, – ділиться планами Андрій Шевців, відпочити не вийде, бо робота така, що треба постійно бути на зв’язку з комунальними службами аби львів’яни та гості міста комфортно святкували”.

Ще одна представниця “Самопомочі”, Юлія Хомчин, зустріне свята за межами України: “Святкуватиму католицьке Різдво і Новий рік у найкращих сімейних традиціях, у своєї мами. Моя мама живе у Німеччині і я з 9-літнім сином їду до Гамбурга”. Одним з головних досягнень Львова у 2017-му депутатка вважає створення Центру Митрополита Андрея Шептицького: “Цей простір нової думки, діалогу, дискусії – дуже важливий для міста, аналогів таких просторів в Україні немає, і він є найкращою пам’яттю і даниною Митрополиту “.

Юлія Хомчин. Фото: gazeta.lviv.ua

“Я дуже багато спілкуюся по телефону і дуже часто в мене “сідає” батарея, тож Миколай приніс найбільшого розміру Power Bank з підписом, щоб я ніколи не розряджалася. Це, напевно, з підтекстом подарунок, – розмірковує Юлія Хомчин. – Ще приніс сережки від львівської майстрині Мирослави Козарь, книжечку Генрі Марша “Ні сонце, ані смерть”, пам’ятку від Миколая, як бути чемною дівчинкою, солодощі і мандаринки”.

Про своїх “миколайчиків” розповіла і депутатка від БПП Уляна Пак: “Подарунки були “дівчачі”: парфуми, шалики, рукавички, – мене утеплили, напахнили і я щаслива. Ще в мене був дуже красивий подарунок-малюнок від старшого сина, йому 2,5 роки. Всі його картини прекрасні, але ця особливо”.

Уляна Пак. Фото: gazeta.lviv.ua

“Влітку в моєму житті сталася особлива подія – народився другий синочок Нестор. Це подія не лише року, а цілого життя.” Окрім того Уляна Пак встигла взяти участь в Українській школі політичних студій: “Це всеукраїнська програма, яка проводить навчання для лідерів різних сфер. Для мене участь у ній –велика подія, оскільки це одна з найпопулярніших програм розвитку”.

Найбільше досягнення у 2017 році голови Галицької районної адміністрації Андрія Зозулі – призначення його головою Галицької районної адміністрації. Своїми подарунками на Миколая Зозуля неабияк заінтригував: “Це такі інтимні речі, які я не буду озвучувати”.

Андрій Зозуля. Фото: gazeta.lviv.ua

Новий рік галицький голова святкуватиме “коло ялинки у центрі міста”.

Керівник Львівської місцевої прокуратури №1 Роман Сапуцький ще не визначився з місцем святкування, а щодо цьогорічних перемог звітує сухо: “Рік нормальний, закінчуємо, здобутки є, результати є”.

Роман Сапуцький. Фото: gazeta.lviv.ua

Миколай не оминув суворого правоохоронця і приніс йому “те, про що було домовлено”, а про що домовлявся із Миколаєм – Сапуцький залишив у секреті.

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