Свято міського депутата: кому Миколай приніс ковбасу, а кому книгу?

Представник фракції “Свобода” Тарас Гупало пишається тим, що цього року долучився до реалізації двох інфраструктурних проектів: “Сквер Івана Сірка на Левандівці та ремонт басейну в 65 школі – це знаково як для депутата. А як для людини приємно, що доці вже другий рік, росте дитина”. Від сивобородого святого депутат отримав оригінальний подарунок: “Довгу таку різку у вигляді ковбаси салямі”.

“Я працюю на свята, ярмарками займаюся, тож уже 8 років поспіль зустрічаю Новий рік із сім’єю біля головної міської ялинки”, – розказує Гупало.

Його однопартієць Андрій Рікота також проведе і зустріне Новий рік у клопотах: “Планую успішно завершити усі робочі питання, зараз ми вже думаємо про те, як реалізовувати потреби львів’ян у наступному році”. Серед головних здобутків 2017-го Рікота виділяє освітлення центральної алеї в одному з мікрорайонів свого виборчого округу.

“Миколай нічого суттєвого мені не приніс, – розказує Рікота. – Приходив до дітей, діти втішені і я тішуся”.

“Свободівка” Мар’яна Батюк планує зустріти Новий рік із друзями, а опісля – покататися на лижах у Карпатах.

“Я займаюся улюбленою справою, – запевняє Батюк, – працюю у школі заступником директора з виховної роботи. За цей рік зрозуміла, що хочеться чогось більшого, тому бажання загадала, ідеї є, тож є над чим працювати наступного року”.

Голова фракції “Свобода” Маркіян Лопачак на свята ще нічого не планував, здобутків не назвав, подарунків не отримав: “Цього року Миколай не приходив, навіть цукерок не приніс”.

Голова фракції “Українська галицька партія” Тарас Чолій на питання про здобутки сміється: “Не скурвився”. І додає: “Важко щось здобути, якщо немає впливу на прийняття рішень. Наша фракція – найменша в міській раді, і жодного впливу, крім як періодично кричати і пробувати пробудити сумління колег-депутатів – немає. Але вдається добре працювати з виборцями, з людьми, чути їхні проблеми, відстоювати їхні інтереси”.

Новий рік Чолій святкуватиме в родинному колі: “В мене день народження 1 січня, тож два свята збігаються”. Подарунками від Миколая депутат задоволений: “Він приніс мені корисні та потрібні речі: шкарпетки, теплий шерстяний светр і сорочку”.

“Миколай” прийшов і до однопартійця Чолія Ігоря Дяковича: “От, якраз і подарунки! – показує пакет із солодощами. – Поїздок і відпочинку на Новий рік не планую. Як відпочивати? Тут роботи ціла купа!” Дякович – один з наймолодших депутатів міської ради. Він вивчає правознавство у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка, тож наразі пишається успішно складеними іспитами.

Прекрасна половина “Української галицької партії” Юлія Гвоздович зустрічатиме Новий рік із друзями-пластунами. Найбільшим цьогорічним досягненням депутатка вважає прийняття Статуту міста Львів, “який визначає багато демократичних процедур для львів’ян, аспектів з прозорості та відкритості для депутатів і головний виклик наступних років – їх дотримуватися”.

“Миколай приніс таку довгоочікувану книгу “Дифузія інновацій”, вона про те, як поширювати інновації у будь-якій сфері. Книга, хоч і написана у 1962 році, однак, актуальна і сьогодні, – розказує Гвоздович. – Ще приніс книгу Іцхака Адізеса по управлінню, яку я теж дуже сильно хотіла і, звісно, багато солодкого”.

Депутат від “Громадянської позиції” Ігор Вань після фронту всі свята зустрічає вдома із сім’єю. “Основний здобуток, не лише мій але я дотичний, – будова 53 -квартирного будинку, вже пройшло жеребкування і люди понаписували заяви, – каже Вань. – 43 учасники бойових дій, сімей загиблих, людей з інвалідністю отримають у ньому квартири. Скоріше за все, це буде у 2018 році перед Різдвом”.

Однопартійка Ваня Ірина Сердюк після Нового року планує екзотичну подорож: “4-го їду в Індію на відпочинок: Тадж-Махал, потім Делі, потім Кашмір. Мандрувати буду 7-8 днів”.

Ірина Сердюк критично ставиться до своєї депутатської діяльності: “Велике розчарування. На жаль, мені не дуже багато вдалося реалізувати на окрузі”, – каже вона. І пояснює: “Не було грошей для тих проектів, які я наобіцяла на виборах. Сподіваюся, у прийдешньому 2018 році вдасться більше зробити по школах, по скверах, по дорогах”.

Не менш складним 2017 рік був і для голови фракції “Громадянська позиція” Юрія Кужелюка. Але попри це, сивий святий про нього не забув: “У мене є онуки, от до них Миколай має приходити, а до мене – це вже так, якщо встигне, – сміється Кужелюк. – Цього року встиг. Приніс усілякі дрібнички”.

Після Нового року Кужелюк хоче покататися на лижах. Такі самі плани має ще один представник “Громадянської позиції” Роман Іванців: “У період канікул оздоровимо дітей – поїдемо в гори”. Депутат каже, що плідно попрацював у 2017-му: “Всі завдання, які переді мною стояли, виконані і реалізовані. В юридичні сфері в мене було кілька дуже складних процесів, які вже практично вирішилися, в бізнесовій сфері – ми відкрили новий проект, в депутатській діяльності теж є позитивні звершення. Виокремити якесь одне – важко але відчуття задоволення є”. Миколай відзначив звершення Іванціва шоколадкою та аксесуарами для дачного каміна.

Для “укропівця” Богдана Гули головним здобутком 2017 стало облаштування парку біля храму Благовіщення, що на Майорівці: “Не можна вважати, що це лише мій здобуток, бо працюю разом із колегами, – пояснює Гула. – Окрім парку, наша фракція започаткувала тролейбусну лінію по вулиці Пасічній від Зеленої. Там реально дуже велике населення, і воно зростає, скоро це може бути не один мікрорайон, а два. І якщо за нашої каденції вдасться запустити маршрут – це буде великий прорив”.

До депутата приходив не Миколай, а Миколаївна: “Приносила, як завжди: духи, потрібні побутові речі й обов’язково – цукерки та мандаринки”. Свята Богдан Гула проведе у Львові: “Поїздки планую хіба що по області, в гості до родини”.

А от соратник Гули Любомир Босаневич на свята чекає гостей: “Перший раз до Львова приїдуть мої родичі з Італії”. Основним здобутком у 2017-му Босаневич називає відкриття “Вікна життя” на базі дитячої лікарні, що на вулиці Орлика: “Батьки, які не в змозі утримувати новонароджених, можуть залишити їх в цьому вікні. І реально воно працює, немовлят не викидають на смітник і не лишають десь у полі. Ще я ставив собі за мету, щоб запрацював садочок на Рильського, який не функціонував 15 років, і він запрацював цього року”. За добрі справи Миколай винагородив Босаневича годинником, чохлом на закордонний паспорт, солодощами та мандаринками.

Миколай повністю виконав бажання ще одного представника “Укропу”, Ігоря Зінкевича. “Він дав мені можливість ще більше працювати, адже приніс технічний засіб нового покоління, – сміється Зінкевич. – “Миколайчик” збирався зі всієї родини і купив мені комп’ютер у машину, який під’єднується до всіх пристроїв, що неабияк спрощує роботу. Це дорога річ, я про неї мріяв декілька років”.

“У зв’язку зі своєю роботою як такого відпочинку в мене не буде. Працюю у штабі міського управління інформаційних технологій та в поліції, тож свята – це дні, які дають додаткове навантаження у роботі”. Зінкевич каже: в році, що минає, обійшов усі дахи і підвали будинків свого виборчого округу: “Я намагався максимум уваги приділити будинкам, підвалам, РЕМу, розібратися з водо- та електропостачанням, щоб не мати проблем у зимовий період часу. Подивився всі електропідстанції, розібрався, як вони працюють, в якій кіловатності, я вже майже все знаю про електроенергію, можу йти працювати електриком! ”

Депутат від “Самопомочі” Андрій Шевців поки не може назвати визначні цьогорічні надбання: “Ми зараз тільки аналізуємо, що доброго зробили”. А поки він аналізує, Миколай діє: “Я вже дорослий хлопець, тому отримав традиційні чоловічі набори: косметику, шкарпетки і так далі”.

“Традиційно Новий рік я проводжу у місті, а на частину різдвяних свят поїду до рідні неподалік Львова, – ділиться планами Андрій Шевців, – відпочити не вийде, бо робота така, що треба постійно бути на зв’язку з комунальними службами аби львів’яни та гості міста комфортно святкували”.

Ще одна представниця “Самопомочі”, Юлія Хомчин, зустріне свята за межами України: “Святкуватиму католицьке Різдво і Новий рік у найкращих сімейних традиціях, у своєї мами. Моя мама живе у Німеччині і я з 9-літнім сином їду до Гамбурга”. Одним з головних досягнень Львова у 2017-му депутатка вважає створення Центру Митрополита Андрея Шептицького: “Цей простір нової думки, діалогу, дискусії – дуже важливий для міста, аналогів таких просторів в Україні немає, і він є найкращою пам’яттю і даниною Митрополиту “.

“Я дуже багато спілкуюся по телефону і дуже часто в мене “сідає” батарея, тож Миколай приніс найбільшого розміру Power Bank з підписом, щоб я ніколи не розряджалася. Це, напевно, з підтекстом подарунок, – розмірковує Юлія Хомчин. – Ще приніс сережки від львівської майстрині Мирослави Козарь, книжечку Генрі Марша “Ні сонце, ані смерть”, пам’ятку від Миколая, як бути чемною дівчинкою, солодощі і мандаринки”.

Про своїх “миколайчиків” розповіла і депутатка від БПП Уляна Пак: “Подарунки були “дівчачі”: парфуми, шалики, рукавички, – мене утеплили, напахнили і я щаслива. Ще в мене був дуже красивий подарунок-малюнок від старшого сина, йому 2,5 роки. Всі його картини прекрасні, але ця особливо”.

“Влітку в моєму житті сталася особлива подія – народився другий синочок Нестор. Це подія не лише року, а цілого життя.” Окрім того Уляна Пак встигла взяти участь в Українській школі політичних студій: “Це всеукраїнська програма, яка проводить навчання для лідерів різних сфер. Для мене участь у ній –велика подія, оскільки це одна з найпопулярніших програм розвитку”.

Найбільше досягнення у 2017 році голови Галицької районної адміністрації Андрія Зозулі – призначення його головою Галицької районної адміністрації. Своїми подарунками на Миколая Зозуля неабияк заінтригував: “Це такі інтимні речі, які я не буду озвучувати”.

Новий рік галицький голова святкуватиме “коло ялинки у центрі міста”.

Керівник Львівської місцевої прокуратури №1 Роман Сапуцький ще не визначився з місцем святкування, а щодо цьогорічних перемог звітує сухо: “Рік нормальний, закінчуємо, здобутки є, результати є”.

Миколай не оминув суворого правоохоронця і приніс йому “те, про що було домовлено”, а про що домовлявся із Миколаєм – Сапуцький залишив у секреті.