Помер відомий львівський радіоведучий

У ніч на неділю, 24 грудня, раптово помер багаторічний ведучий радіо «Люкс FM» та «Радіо 24» Олег Мосесов, більш відомий під творчим псевдонімом Олег Середа. Про це повідомив Zaxid.net.

«Уночі Олег повертався додому після корпоративної вечірки, на якій працював ведучим. Ще похвалився, що дуже вдало відпрацював. Але додому не доїхав – дорогою у нього стався інфаркт», – розповів батько Олега Ігор Мосесов.

Олег Мосесов народився 8 жовтня 1974 року у Львові. Навчався у середній школі №9, а потім на спеціальності радіотехніка у Львівській політехніці.

З 2003 року Олег Мосесов під псевдонімом Олег Середа почав працювати на «РадіоМан». У 2008 перейшов на «Рadio 4U». З 2009 року і до сьогодні Олег працював ведучим радіо «Люкс FM».

У нього залишилась дружина Тетяна і троє синів, наймолодшому з яких усього дев’ять місяців.

Попрощатися з Олегом Мосесовим можна сьогодні. Парастас – на 19.00, у церкві Івана Хрестителя, на площі Старий Ринок.