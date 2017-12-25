Пластуни передали Вифлеємський вогонь миру в Академію сухопутних військ України

За словами координатора акції від Пласту Ірини Сороки, пластуни взяли участь у недільній службі курсантів академії.

«Пластуни зробили дуже важливу річ, яка буде мати позитивні наслідки в майбутньому», – зауважив Тарас Гривул, пластун, офіцер відділу з питань роботи з особовим складом Академії капітан.

«В Академії Сагайдачного навчаються курсанти з усієї України. Протягом кількох років вони здобувають знання з військової справи та виховуються відповідальними громадянами держави. Більшість із них, отримавши лейтенантські погони, вирушать на передову. І дуже важливо, щоб це Різдво із традицією Вифлеємського вогню запам’яталося їм і надихало в подальшій службі. Не менш важливо, щоб курсанти знайомилися із діяльністю Пласту, – додав він. – Можливо, в недалекому майбутньому наша співпраця буде більш активною, що буде корисним як для Збройних сил України, так і для усіх пластунів».

Цього тижня пластуни Львова також відвідали Львівський державний університет безпеки життєдіяльності.

«Кожен похід з Вифлеємським вогнем приносить незабутній досвід. Ми обійшли вже дитячі будинки, шпиталі і продовжуємо нести тепло і мир до студентів, дітей, представників різних професій», – зазначила Ірина Сорока.

Зауважимо, що до дня святого Миколая члени львівського осередку організації «Пласт» відвідали дитячі будинки, куди окрім Вифлеємського вогню принесли подарунки для дітей, а також молодші пластуни показали приготовлені ними вистави. Загалом відвідали 6 будинків, де проживає і навчається 535 дітей.

У передріздвяний період Вифлеємський вогонь миру завдяки Пласту потрапив до Львівської обласної клінічної лікарні та Військово-медичного клінічного центру західного регіону. Після церемонії передачі символу миру мешканцям Львова 17 грудня, пластуни також відвідали Львівську Ратушу та Винниківську міську раду.