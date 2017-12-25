Новорічний манікюр: кольори, орнаменти, тренди

До Нового року лічені дні. Час прикрашати ялинку (тим паче Львівська газета вже писала як модно оздобити різдвяне деревце), продумати святкове меню, також пора визначитись з образом на святкування тощо. Не варто забувати і про святковий манікюр.

Стриманість та консервативність символа прийдешнього року Собаки розповсюдилась не лише на одяг чи мейк, а й на нігтьове мистецтво. Пастельні нейтральні відтінки, довгі і короткі нігті, непримітне матове покриття – все це буде актуально цього року. Але не в новорічну ніч. Це чудовий час забути про модні віяння, що нам диктуватиме прийдешній рік, а відірватись наповну і бути сміливими в кольорах, малюнках та орнаментах тощо.

Жовтий, теракотовий, червоний, бордо, соковитий вишневий чи малиновий або навіть чорний з блискітками – обирайте той, який до вподоби і фарбуйте нігті в кольори, що личитимуть до нової сукні, або навпаки створюватимуть гарний контраст з вбранням. Якщо блискітки чи глітери на нігтях цього року дещо виходять з моди, то в новорічну ніч ще дозволяється трошки посяяти: зробіть блискучий акцент на одному чи двох нігтях. Актуальними також будуть манікюри в золотих чи срібних тонах. Модним буде і матовий манікюр, який можна поєднати з блискітками. До речі, дизайнери дозволяють поєднувати на нігтях два, а то й три кольори, єдине правило, не варто поєднувати теплі і холодні відтінки в одному манікюрі, а ось темні та світлі тони – будь ласка.

Є де розгулятись фантазії, і обираючи малюнки на нігтях чи орнаменти. Актуальні зимові сніжинки, бурульки, Санти, грайливі олені, веселі сніговички чи ялинкові іграшки. А якщо хочеться затишку і тепла на нігтях можна намалювати навіть орнамент теплого светрика тощо. Стриманим панянкам дизайнери пропонують френч чи «місячний» манікюр, але усмішку радять робити яскравою, а не класично білою. А тим хто любить і вміє епатувати рекомендують звернути увагу на масивні деталі в манікюрі: прикрасити нігті можна великими паєтками, бусинками, або навіть мініатюрними ялинковими гілочками.

Пам’ятайте, що новорічна ніч той час коли не просто можна, а треба дивувати, а це легко вдасться з оригінальними манікюром.

Що ж до нігтевих трендів на рік прийдешній, то в моді будуть довгі нігті. Саме такі найчастіше можна було побачити у моделей на показах у багатьох дизайнерів. Щодо форми, то на зміну всіма улюбленому «м’якому квадрату» прийдуть довгі овальні і гості нігті. Щоправда, в повсякденному житті такі нігті носити не зовсім зручно, тому мода на форму доволі відносна. Якщо любите короткі квадратні нігті, кажуть дизайнери, то носіть їх, але тоді не цурайтесь яскравого манікюру і цікавих деталей в дизайні.

Справжнім хітом в нігтевій моді 2018 року стануть нігті кольору дорогоцінних металів. А ще в моду знову повертається перламутр. І ще більше вкорінюється тренд на матовий манікюр. Любительки елегантності зможуть фарбувати нігті в усі можливі пастельні відтінки – вони цього року на піку моди. А ось бунтаркам сподобається чорний манікюр, що теж буде доволі актуальним у прийдешньому році. Не виходить з моди і червона класика, а також не менш класичний французький манікюр. Ну а кому набридла класика, зможуть проявити всю свою фантазію у виборі орнаментів, ними прикрашати нігті і далі модно. І чим химерніший орнамент тим краще.

А наостанок пам’ятайте, що будь який манікюр гарно виглядає лише на доглянутих руках. Тому регулярно користуйтесь кремом для рук та олійкою для кутикули. Взимку ж не забувайте одягати рукавички, це вбереже вас не лише від обмороження, а й від неприємної сухості.