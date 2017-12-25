На виборах до Кам’янка-Бузької ОТГ лідирує «Громадянська позиція»

«Друзі, маємо попередні результати виборів до ради Кам’янко-Буської ОТГ! Згідно них, лідирує команда «Громадянської позиції» із результатом 15, 86%», – написав Володимир Гірняк на своїй сторінці у Фейсбук.

Він також зазначив, що другою іде «Самопоміч» – 14, 92%, третьою – «Солідарність» – 11,52%. «Батьківщина» – 10, 34%, «Республіканська платформа» – 6, 93%, «Укроп» – 5, 97%, «Народний рух» – 5, 23%.

«У «Радикалів», за попередніми результатами – 5, 07%. Принагідно, вітаю Олега Омеляна з переконливою перемогою на виборах голови Кам’янка-Бузької ОТГ», – сказав Гірняк.

Нагадаємо, учора, 24 грудня, в Кам’янка-Бузькому районі обирали депутатів міської ради об’єднаної територіальної громади та міського голову, на Пустомитівщині – депутатів Мурованої сільради та сільського голови.

Правоохоронці не зафіксували порушень публічного порядку.