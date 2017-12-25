На Сколівщині в пожежі загинув 61-річний чоловік

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку надійшло до Служби порятунку «101» о 20:57. На місце події негайно виїхав пожежно-рятувальний підрозділ 8 ДПРЧ м. Стрий.

Під час проведення розвідки пожежі в будинку виявили тіло власника, 1956 року народження.

О 22:58 вогнеборцям вдалося локалізувати, а о 23:45 – ліквідувати пожежу. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 20 кв.м та пошкоджено речі домашнього вжитку на площі 15 кв.м.

Обставини події та причину виникнення пожежі встановлюють.