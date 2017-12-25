Львівські радіоведучі перевтіляться у казкових героїв

Ми проводимо багато часу, слухаючи улюблену радіохвилю, чи то в транспорті, чи то на спортивному тренуванні, чи то під час робочої перерви, або коли просто відпочиваємо. Інколи нам дуже цікаво, хто там, на іншому кінці міста або навіть країни, має такий приємний голос і чудове почуття гумору, що не дає нам сумувати в будь-якій ситуації. Радіоведучі часто залишаються за кадром, поза увагою, ми знаємо лише їх голоси.

Різдво – це саме той час, коли всі чекають на диво, і дива трапляються. Саме на Різдвяні свята досвідчений фотограф Сергій Талочко, неодноразовий фіналіст конкурсу фотограф року, творець успішних фотопортретних проектів («Добрі фото Львів», «Свіже читання Львів» та ін.) та львівські режисери Сашко та Дарина Балабай пропонують розкрити, хто є обличчям українських радіочастот. Радіоведучі стануть чарівниками та феями, добрими і не дуже героями різноманітних дитячих казок, які в яскравому образі представлятимуть глядачам свої улюблені казки. Образи ведучих допомагатимуть створювати гримери та стилісти Першого українського театру для дітей та юнацтва (грим і костюми). Протягом грудня 2017 – січня 2018 року буде зроблено фотопортрети радіоведучих, які погодяться брати участь у проекті «Казкове читання Львів».

Увесь процес фотографування, читання та позитивні моменти під час проекту зніматиме український режисер Сашко Балабай, автор багатьох документальних фільмів і позитивних соціальних проектів. На основі зібраних матеріалів та інтерв’ю створять фільм, на перегляд якого запросять усіх учасників проекту, їхніх колег, друзів і близьких, студентів і викладачів профільних вишів.

У проекті взяли участь і ведучі радіо FM Галичина, які перевтілилися в улюблених казкових персонажів. Тож їхні образи також можна буде побачити на виставці.

Захід буде присвячено міжнародному всесвітнього дня радіо, який було проголошено на 36-й Генеральній конференції міжнародної організації ЮНЕСКО від 3 листопада 2011 року. Дату святкування 13 лютого вибрано тому, що саме в цей день 1946 року вперше вийшло в ефір «Радіо ООН», яке провадило мовлення зі штаб-квартири ООН.

На цей день заплановано і відкриття фотовиставки портретів. Після цього буде організовано виставку-продаж, а зібрані на ній кошти витратять на закупівлю книг для бібліотеки в м. Новояворівськ, якій дуже потрібна допомога. Працівників бібліотеки також запроять на свято, де вони розкажуть про нагальні потреби закладу.