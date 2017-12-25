Через збій системи у місті лунали сирени

Сьогодні близько 22:30 сирени чули майже у всьому Львові

«За оперативною інформацією управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, сьогодні в місті ввімкнулось оповіщення через збій системи. Зі слів оперативного чергового в ЛОДА, він оповіщення не вмикав», – повідомила керівниця прес-служби ЛМР Христина Процак.

За попередньою інформацією, сталось несанкціоноване ввімкнення апаратури Укртелекому. Відтак, жодної загрози в місті нема, тому мешканців просять зберігати спокій.