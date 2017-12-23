УКУ запрошує на лекцію «Подвійні стандарти юридичної професії»

У вівторок Школа права в Центрі Митрополита Андрея Шептицького її прочитає Андрій Гринчук

Захід відбудеться рамках проекту UCU Rule of Law Lecture Series, який Школа права УКУ реалізовує за підтримки Програми USAID «Нове правосуддя».

Під час відкритої лекції Андрій Гринчук розповість про реалії та стандарти роботи українських правників.

Розпочнеться лекція о 17:30 ауд. 203 (м. Львів, вул. Козельницька, 2а).

Охочих просять попередньо зареєструватися тут.

Додамо, що Андрій Гринчук – адвокат, керуючий партнер ЮФ «Гринчук та партнери», Почесний Консул Нідерландів у Львові.

Він має понад десятирічний досвід роботи в юридичній практиці, зокрема в сферах корпоративного та податкового права.