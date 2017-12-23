Українські лікарі прочитали реп про антибіотики (відео)
Відеокліп розміщено на YouТube-каналі інтернет-журналу Platforma, якому належить ідея такого відео. А втілити її вдалося за підтримки Центру громадського здоров’я та Всесвітньої організації охорони здоров’я.
Медики начитали реп про історію винайдення антибіотиків, появу резистентності бактерій і наслідки, до яких може призвести безвідповідальне вживання антибіотиків.
Реп читали лікарі: анестезіолог Сергій Дубров, імунолог Федір Лапій, експерт з інфекційного контролю Андрій Александрін, лікар та експерт РПР Євгеній Гончар, епідеміолог Катерина Сояк, інтерн-анестезіолог Олександра Бойко та студентка 6 курсу НМУ ім. О. О Богомольця Ксенія Михайлюк.
Відео: Dedov Brothers Production
Звук: Newwave Sound Workshop
Біт: Fleslit — Flex Gang
Локація: Film.ua
Ідея: Platfor.ma