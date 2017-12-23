У Стрийському районі рейсовий автобус зіткнувся з легковиком: є постраждалі (фото)

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, о 07:41 до рятувальників надійшло повідомлення про ДТП у с. Дуліби Стрийського району. Зіткнулися автомобіль «ВАЗ 2126» та рейсовий автобус «ГАЗЕЛЬ», що курсував за маршрутом «Стрий – Колодниця».

Унаслідок ДТП травмовано 5 осіб: водія автомобіля «ВАЗ 2126», водія автобуса «ГАЗЕЛЬ» та 3 пасажирів автобуса. Постраждалих у стані різного ступеня важкості госпіталізували у Стрийську центральну районну лікарню.

Рятувальники 8 ДПРЧ м. Стрий за допомогою гідравлічних ножиць провели роботи з деблокування потерпілого з автомобіля та відключили акумуляторну батарею аби запобігти займанню автівки.

Окрім цього, фахівці ДСНС промили дорогу від розлитих паливно-мастильних матеріалів.

Обставини події встановлюють.