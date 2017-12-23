Різдво на Львівщині буде цікавим (програма святкових заходів)

Про це розповіли в департаменті з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА.

«Поєднавши культурну та духовну спадщину з красою природи, Львівщина стає центром святкування. Адже лише тут можна усвідомити духовну велич Різдва, стати учасником різноманітних святкових дійств, а також глибше пізнати традиції, звичаї та обряди нашого народу», – зазначила директор департаменту з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації Львівської ОДА Мирослава Туркало.

Мешканці та гості Львівщини святкуватимуть величне свято в усіх куточках області. Святкова коляда лунатиме у народних домах, бібліотеках, музеях, театрах, мистецьких школах тощо.

Докладніше ознайомитися з програмою святкування можна за наступними посиланнями:

– Різдвяні проекти у Львові

– Тематичні заходи до різдвяних свят у музеях

– Фести коляди у районах Львівщини

– Зимові канікули у бібліотеці