Погода на вихідні

Починаючи з сьогоднішнього вечора, 23 грудня і аж до понеділка, 25 грудня, очікують пориви західного вітру 17 – 22 м/с.

Усі дні падатиме дощ та мокрий сніг.

Температура повітря протягом вихідних коливатиметься 2 – 7° тепла; лише вночі 24 грудня від 1° морозу до 4° тепла.

На дорогах можлива ожеледиця, тож особливо уважними слід бути водіям.

Пішоходів же просять переходити дорогу виключно у дозволених місцях.

Крім того, в області можлива відлига і, як наслідок, підйом рівня води на річках басейнів Сяну, Дністра (0,3 – 1 м) та Західного Бугу (0,2 – 0,7 м). Місцями можливий вихід за заплаву.