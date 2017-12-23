Львівські енергетики отримали подяки та премії

Міський голова Львова вчора, 22 грудня, привітав працівників ЛМКП «Львівтеплоенерго» та ЛКП «Залізничнетеплоенерго» та вручив їм подяки

«Наші теплоенергетики є номером один в Україні. Маю честь від імені громади міста Львова нагородити «Золотим гербом міста Львова» Степана Пакіжа. Успіхів вам, щоб була злагода у ваших родинах, щоб ви завжди тримали пальму першості, бо це не легко. Велика гордість за вас, за ці колективи і за ту титанічну працю, яку ви робите», – зазначив Андрій Садовий і вручив в.о. директора ЛКП «Залізничнетеплоенерго» Степану Пакіжу «Золотий герб міста Львова».

За сумлінну працю у сфері енергетичної промисловості, значний внесок у забезпечення життєдіяльності міста Львова та з нагоди Дня енергетика подяками було нагороджено:

Працівники ЛМКП «Львівтеплоенерго»:

Михалик Андрій Васильович – начальник енергетичної служби.

Урбан Володимир Васильович – майстер енергетичної служби.

Довгань Віталій Васильович – електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування енергетичної служби.

Козак Володимир Дмитрович – майстер служби теплової автоматики та вимірювання.

Стецик Микола Богданович – слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики служби теплової автоматики та вимірювання.

Граб Мар’ян Ярославович –старший майстер електроцеху ТЦ «Північна».

Симоха Василь Григорович –слюсар з ремонту устаткування теплових мереж цеху з теплопостачання і підземних комунікацій ТЦ «Північна».

Мисак Микола Іванович –машиніст котлів котельного цеху ТЦ «Північна».

Шишкін Андрій Юрійович – начальник зміни станції ТЕЦ-1.

Волицький Юрій Юрійович – начальник котлотурбінного цеху ТЕЦ-1.

Врубльовський Микола Миколайович – слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування цеху з ремонтів тепломеханічного устаткування ТЕЦ-1.

Паук Михайло Петрович – старший машиніст котельного устаткування котлотурбінного цеху ТЕЦ-1.

Дикий Микола Федорович – старший машиніст турбінного устаткування котлотурбінного цеху ТЕЦ-1.

Працівники ЛМКП «Залізничнетеплоенерго»:

Антонюк Павло Петрович – слюсар КВПіА ЛМКП «Залізничнетеплоенерго».

Федецький Андрій Володимирович – начальник електродільниці ЛМКП «Залізничнетеплоенерго».

Кожен, хто отримав подяки, матиме премію в розмірі місячного окладу.

День енергетика – професійне свято працівників енергетики та електротехнічної промисловості України, день визнання заслуг працівників енергетичної промисловості в економічному розвитку, удосконалюванні й підтримці повсякденного життя населення. Відзначається щорічно 22 грудня.