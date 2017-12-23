Львівські енергетики отримали подяки та премії
«Наші теплоенергетики є номером один в Україні. Маю честь від імені громади міста Львова нагородити «Золотим гербом міста Львова» Степана Пакіжа. Успіхів вам, щоб була злагода у ваших родинах, щоб ви завжди тримали пальму першості, бо це не легко. Велика гордість за вас, за ці колективи і за ту титанічну працю, яку ви робите», – зазначив Андрій Садовий і вручив в.о. директора ЛКП «Залізничнетеплоенерго» Степану Пакіжу «Золотий герб міста Львова».
За сумлінну працю у сфері енергетичної промисловості, значний внесок у забезпечення життєдіяльності міста Львова та з нагоди Дня енергетика подяками було нагороджено:
Працівники ЛМКП «Львівтеплоенерго»:
Михалик Андрій Васильович – начальник енергетичної служби.
Урбан Володимир Васильович – майстер енергетичної служби.
Довгань Віталій Васильович – електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування енергетичної служби.
Козак Володимир Дмитрович – майстер служби теплової автоматики та вимірювання.
Стецик Микола Богданович – слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики служби теплової автоматики та вимірювання.
Граб Мар’ян Ярославович –старший майстер електроцеху ТЦ «Північна».
Симоха Василь Григорович –слюсар з ремонту устаткування теплових мереж цеху з теплопостачання і підземних комунікацій ТЦ «Північна».
Мисак Микола Іванович –машиніст котлів котельного цеху ТЦ «Північна».
Шишкін Андрій Юрійович – начальник зміни станції ТЕЦ-1.
Волицький Юрій Юрійович – начальник котлотурбінного цеху ТЕЦ-1.
Врубльовський Микола Миколайович – слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування цеху з ремонтів тепломеханічного устаткування ТЕЦ-1.
Паук Михайло Петрович – старший машиніст котельного устаткування котлотурбінного цеху ТЕЦ-1.
Дикий Микола Федорович – старший машиніст турбінного устаткування котлотурбінного цеху ТЕЦ-1.
Працівники ЛМКП «Залізничнетеплоенерго»:
Антонюк Павло Петрович – слюсар КВПіА ЛМКП «Залізничнетеплоенерго».
Федецький Андрій Володимирович – начальник електродільниці ЛМКП «Залізничнетеплоенерго».
Кожен, хто отримав подяки, матиме премію в розмірі місячного окладу.
День енергетика – професійне свято працівників енергетики та електротехнічної промисловості України, день визнання заслуг працівників енергетичної промисловості в економічному розвитку, удосконалюванні й підтримці повсякденного життя населення. Відзначається щорічно 22 грудня.