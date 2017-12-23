Кількість користувачів віддалених сервісів «Львівгазу» зросла на 35%

Від початку року кількість споживачів газу, що використовують онлайн-сервіс «Особистий кабінет» зросла до 160 тисяч. Це кожен пятий клієнт ПАТ «Львівгаз»

За 11 місяців кількість зареєстрованих споживачів сервісу «Особистий кабінет» зросла на 41,4 тисячі. З його допомогою клієнти «Львівгазу» мають змогу контролювати стан особового рахунка, розмір нарахованої субсидії, а також кількість спожитої енергії – в кубометрах, кіловатах, Гігакалоріях і Мегаджоулях.

«Особистий кабінет дає змогу нашим клієнтам в дистанційному режимі отримати повний доступ до даних особового рахунка та можливість керувати ним. Завдяки використанню сучасних технологій ми маємо можливість надавати всі консультації дистанційно. Наші віддалені сервіси: особистий кабінет, контакт-центр, смс-передача показань, функція «Call back» – суттєво економлять час споживачів», – зазначає начальник управління клієнтського сервісу ПАТ «Львівгаз» Орислава Щурко.

Клієнти «Львівгазу» активно користуються й іншими дистанційними каналами. До прикладу, від початку року контакт-центр опрацював 1,6 млн звернень. Ще 471 тисяч 984 рази клієнти скористалися голосовим меню (IVR).

Отримати консультацію споживачі Львівщини можуть і за допомогою Особистого кабінету. Від початку року за допомогою цього каналу фахівці контакт-центр надали 17 366 консультації. Також в особистому кабінеті на сайті 104.ua доступна опція зворотнього дзвінка – Callback, якою від початку року скористалися 4 824 абоненти.

Інфомаційна довідка. ПАТ «Львівгаз» – компанія, яка займається транспортуванням природного газу через розподільчі газопроводи на території Львівської області. Це найстаріше вітчизняне підприємство у своїй галузі, а також одне з найбільших за рівнем газифікації. Щороку компанія транспортує приблизно 1,5 мільярда кубометрів природного газу до споживачів Львівщини. Природний газ потрапляє до споживачів Львівщини через розподільчі мережі ПАТ «Львівгаз». Загальна довжина розподільних газопроводів в області становить 24 712,284 км, з яких розподільні 16 638,736 км, та газопроводи-вводи 8 073,548 км. Регулювання тиску газу здійснюють за допомогою 4 267 газорегуляторних пунктів та 72 781 будинкового регулятора.