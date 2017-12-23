Гройсман анонсував нову формулу вартості газу

Вона може увійти в дію вже в наступному опалювальному сезоні

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман розповів, що в наступному сезоні ціна на газ буде залежати від коливань на зовнішньому ринку, повідомляє ТСН.

“Ми формуємо нову формулу, яка діятиме з наступного опалювального сезону. Ціна залежатиме не від нас, а від коливань на зовнішніх ринках”, – зазначив Гройсман.

Нагадаємо, нещодавно львів’яни обурювалися через платіжки на газ за листопад. Нова графа «Рекомендований платіж» нарахувала споживачам на тисячі гривень більше від використаного.

У «Львівгазі» пояснюють – оплачувати треба лише фактичний борг. Нова графа з’явилася тільки цього місяця. Запровадили її через новий закон «Про житлово-комунальні послуги». А він передбачає, що навіть у разі найменшого порушення термінів платежу нараховується пеня.