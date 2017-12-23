«Дударик» і друзі запрошують на святкові прем’єри на «Різдвяному концерті»

Справжній «Різдвяний концерт» відбудеться у Львівській філармонії 19 та 20 січня

«Різдвяний концерт» – європейська традиція святкових концертів, яку «Дударик» пропонує львівському глядачеві. Автор ідеї Дмитро Кацал зібрав усе найкраще в одному концерті: оркестр, солістів, музикантів, прем’єри і незмінно найкраще виконання.

«Дударик» запросив друзів – Софію Соловій, сопілковий квінтет «Дудаліс», Rock Orchestra і Академічний симфонічний оркестр Львівської філармонії, щоб розказати про Різдво мовою музики.

«У неокласичній манері, засобами містерії та феєрії відчуєте народження світла у душі, що приходить до нас з Різдвом… У цілому 80% абсолютних прем’єр», – розповідають організатори концерту.

І відділ – містерія – за настрій береться «Дудаліс» і «Дударик». Чудове дійство світла і звуків спеціально закомпановане для концерту.

ІІ відділ – феєрія – композиції для естрадно симфонічного оркестру та хору із солістами.

За диригентською паличкою – Тарас Краса і Дмитро Кацал.