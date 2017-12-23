86 львівських вчителів отримали грошову винагороду від мера

Нагороди по 25 тис. грн. отримали 86 талановитих педагогів дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів міста, – повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

«Всі ми розуміємо важливість освіти, але я би хотів, щоби в нас, в країні, розуміли і важливість вчителя – людини, яка повинна бути завжди у формі, яка повинна вчитися і працювати над собою. А робити це без фінансової підтримки є дуже складно, тому ми започаткували цю програму, в якій також ви взяли участь і перемогли. Як ви знаєте, у нас у Львові є програми підтримки і молодих науковців, і діячів культури, і тренерів. І це наш обов’язок, бо ми одна команда. І якщо ви є кращі, то ви витрачаєте більше зусиль, більше енергії, і якимось чином це треба компенсовувати», – сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

У 2017 році до участі у Програмі «Успішний педагог», яка тривала до 1 жовтня 2017 року, від претендентів було отримано 140 заявок, а саме: 42 – від дошкільних навчальних закладів, 87 – від загальноосвітніх навчальних закладів та 11 – від позашкільних навчальних закладів, які були скеровані для розгляду на конкурсну комісію для визначення переможців Програми. В цьому році визначено 86 переможців: 50 – від шкіл, 26 – від садочків та 10 – позашкілля.

Програма успішно реалізується у м. Львові з 2015 року.

Список переможців навчальних закладів м. Львова в рамках реалізації Програми «Успішний педагог» у 2017 році

Загальноосвітні навчальні заклади

1. Алешко Галина Миронівна – вчитель початкових класів Львівського навчально-виховного комплексу ім. В. Стуса «спеціалізована школа І ступеня – гімназія міжнародних відносин»

2. Андрейко Галина Олексіївна – вчитель початкових класів Львівської середньої загальноосвітньої школи І ступеня «Джерельце» з поглибленим вивченням англійської мови

3. Білаш Ірина Олексіївна – вчитель інформатики середньої спеціалізованої загальноосвітньої школи № 93 з поглибленим вивченням англійської мови

4. Бруцяк Світлана Іванівна – вчитель української мови та літератури середньої спеціалізованої загальноосвітньої школи № 93 з поглибленим вивченням англійської мови

5. Бундз Лариса Миколаївна – вчитель початкових класів Львівської спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи № 2 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови

6. Бурса Зоя Іванівна – вчитель української мови та літератури середньої загальноосвітньої школи № 62

7. Вахова Олена Ярославівна – вчитель історії та правознавства Львівської спеціалізованої школи «Надія» з поглибленим вивченням предметів еколого-правового профілю

8. Гарбуз Олександра Ярославівна – вчитель початкових класів Львівської спеціалізованої загальноосвітньої школи І ступеня № 53 з поглибленим вивченням англійської мови

9. Герич Ірина Михайлівна – вчитель української мови та літератури середньої загальноосвітньої школи № 60 м. Львова

10. Глібкович Марія Володимирівна – вчитель української мови та літератури Класичної гімназії при Львівському національному університеті імені Івана Франка

11. Голосова Лідія Віталіївна – вчитель географії та екології Львівської спеціалізованої школи «Надія» з поглибленим вивченням предметів еколого-правового профілю

12. Горняткевич Надія Іванівна – вчитель математики навчально-виховного комплексу «Інженерно-економічна школа – Львівський економічний ліцей»

13. Гулей Лілія Петрівна – вчитель музичного мистецтва Львівської спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 81 ім. П. Сагайдачного з поглибленим вивченням англійської мови

14. Гулик Світлана Павлівна – вчитель початкових класів середньої загальноосвітньої школи № 54 м. Львова

15. Завадка Олена Олександрівна – вчитель початкових класів середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 48 м. Львова

16. Заверуха Надія Володимирівна – вчитель інформатики Класичної гімназії при Львівському національному університеті імені Івана Франка

17. Залужна Анна Степанівна – вчитель німецької мови Львівського навчально-виховного комплексу ім. В. Стуса «спеціалізована школа І ступеня – гімназія міжнародних відносин»

18. Заставська Тетяна Володимирівна – вчитель початкових класів Львівської спеціалізованої школи І ступеня № 4 з поглибленим вивченням англійської мови

19. Зелінська Ольга Іванівна – вчитель початкових класів середньої загальноосвітньої школи № 73

20. Каліберда Микита Сергійович – вчитель біології та екології середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 50 м. Львова

21. Капустяк Ірина Іллівна – вчитель образотворчого мистецтва Львівської правничої гімназії

22. Костів Богдана Миколаївна – вчитель початкових класів Львівської середньої загальноосвітньої школи І ступеня «Джерельце» з поглибленим вивченням англійської мови

23. Крілевич Надія Ярославівна – вчитель української мови та літератури Львівської правничої гімназії

24. Кріт Надія Петрівна – вчитель географії Львівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 69

25. Кузьменко Наталія Ярославівна – вчитель музичного мистецтва середньої загальноосвітньої школи № 77

26. Лаврінців Яна Василівна – вчитель початкових класів середньої загальноосвітньої школи № 86

27. Левус Марія Дмитрівна – вчитель початкових класів Львівської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 з поглибленим вивченням німецької мови

28. Логуш Марія Василівна – вчитель початкових класів Львівської середньої загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів «Школа радості» з поглибленим вивченням англійської мови

29. Мазур Іванна Михайлівна – вчитель початкових класів середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Львова

30. Майорчак Ірина Володимирівна – вчитель англійської мови Львівської загальноосвітньої школи І ступеня «Світанок»

31. Мартиник Тетяна Вікторівна – педагог-організатор Львівської спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 ім. Іванни та Іллі Кокорудзів з поглибленим вивченням англійської мови

32. Матюкевич Ірина Олегівна – вчитель початкових класів загальноосвітньої школи «Первоцвіт»

33. Могиляк Галина Володимирівна – вчитель англійської мови Львівської спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 81 ім. Петра Сагайдачного з поглибленим вивченням англійської мови

34. Наконечний Ігор Мирославович – вчитель трудового навчання середньої загальноосвітньої школи № 13

35. Оліфір Лідія Романівна – соціальний педагог, вчитель економіки, трудового навчання та основ здоров’я Львівської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7

36. Осадча Олена Михайлівна – вчитель математики Львівської академічної гімназії при національному університеті «Львівська політехніка»

37. Пасічник Оксана Володимирівна – вчитель інформатики навчально-виховного комплексу «Школа-гімназія «Сихівська»

38. Петрів Ярослава Ярославівна – вчитель математики Львівської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7

39. Підлісна Наталія Іванівна – вчитель історії навчально-виховного комплексу «Школа-садок «Софія»

40. Пономарьов Валерій Петрович – вчитель трудового навчання (технології) та предмету «Захист Вітчизни» середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17 м. Львова

41. Розпутня Ольга Зенонівна – вчитель початкових класів Львівського навчально-виховного комплексу садка-школи «Малюк»

42. Сафонова Галина Йосипівна – практичний психолог спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 66 з поглибленим вивченням англійської мови та інформаційних технологій м. Львова

43. Сокіл Ірина Степанівна – вчитель християнської етики, практичний психолог Львівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 69

44. Солодка Ольга Станіславівна – вчитель початкових класів Львівської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 з поглибленим вивченням німецької мови

45. Стецик Марія Михайлівна – вчитель початкових класів Львівської середньої загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів «Школа радості» з поглибленим вивченням англійської мови

46. Телюк Галина Володимирівна – вчитель інформатики Львівської спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи № 2 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови

47. Харитонова Марта Ростиславівна – вчитель математики Класичної гімназії при Львівському національному університеті імені Івана Франка

48. Холодова Наталія Олександрівна – вчитель хімії та біології Львівської загальноосвітньої школи-інтернату № 2

49. Хоршунова Лідія Юріївна – вчитель початкових класів Львівської середньої загальноосвітньої школи І ступеня «Джерельце» з поглибленим вивченням англійської мови

50. Шклярська Зоряна Василівна – вчитель історії Львівської правничої гімназії

Дошкільні навчальні заклади

1. Андриц Ірина Олександрівна – вихователь-методист дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу «Веселка»

2. Боровець Соломія Ярославівна – вихователь-методист Львівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 175

3. Вергун – Безлейкіна Ірина Михайлівна – інструктор з фізкультури Львівського дошкільного навчального закладу комбінованого типу «Барвінок»

4. Врубель Надія Данилівна – вихователь-методист Львівського навчально-виховного комплексу садок-школа «Малюк»

5. Гірка Зеновія Богданівна – вихователь-методист Львівського дошкільного навчального закладу ( ясла-садок) № 105

6. Голованова Світлана Миколаївна – вихователь-методист Львівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 167

7. Дацків Ірина Петрівна – музичний керівник Львівського дошкільного навчального закладу комбінованого типу «Барвінок»

8. Дрозда Оксана Михайлівна – вихователь дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 67 м. Львова

9. Крошняк Оксана Ярославівна – інструктор з фізкультури дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу «Веселка»

10. Кузяк Наталія Максимівна – вчитель-логопед Львівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 52

11. Ланко Неоніла Андріївна – вчитель-логопед Львівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 105

12. Мала Наталія Вікторівна – вихователь-методист Львівського навчально-виховного комплексу садок-школа «Дзвіночок»

13. Маселко Оксана Ісламівна – вихователь-методист дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 168 м. Львова

14. Мік Наталія Миронівна – вихователь Львівського дошкільного навчального закладу ( ясла-садок) комбінованого типу № 135

15. Петрів Лариса Володимирівна – вихователь Львівського дошкільного навчального закладу ( ясла-садок) № 183

16. Петровська Надія Михайлівна – вихователь Львівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 33

17. Пилипів Катерина Мирославівна – вихователь Львівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 183

18. Пирожик Ольга Романівна – вчитель-логопед дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 114 м. Львова

19. Проказюк Марія Василівна – вихователь-методист дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 51 м. Львова

20. Савич Оксана Ярославівна – вихователь-методист Львівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 118

21. Федорук Ірина Леонідівна – музичний керівник дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 96 м. Львова

22. Хутінська Марія Орестівна – практичний психолог дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 67 м. Львова

23. Чорній Марія Михайлівна – вихователь дошкільного навчального закладу ясла-садок №29 м. Львова

24. Чорній Надія Степанівна – музичний керівник дошкільного навчального закладу ( ясла-садок) комбінованого типу «Веселка»

25. Чучман Галина Володимирівна – вихователь дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 29 м. Львова

26. Яцун Мар’яна Олександрівна – вихователь-методист Львівського дошкільного навчального закладу комбінованого типу «Барвінок»

Позашкільні навчальні заклади

1. Вартовник Валентина Олександрівна – керівник гуртка Центру творчості дітей та юнацтва Галичини

2. Котовський Сергій Йосифович – керівник гуртка Будинку дитячої та юнацької творчості Шевченківського району м. Львова

3. Кушнір Інна Іванівна – керівник гуртка Центру дитячої та юнацької творчості МЖК-1 Сихівського району

4. Локатир Ольга Василівна – керівник гуртка Будинку дитячої та юнацької творчості Франківського району м. Львова

5. Мосєсова Ксенія Ігорівна – керівник гуртка Центру дитячої та юнацької творчості Залізничного району м. Львова

6. Радомська Надія Володимирівна – керівник гуртка Личаківського будинку дитячої та юнацької творчості м. Львова

7. Савельєва Катерина Романівна – керівник гуртка Будинку дитячої та юнацької творчості Франківського району м. Львова

8. Свєтліца Валентина Петрівна – керівник гуртка Будинку дитячої та юнацької творчості Франківського району м. Львова

9. Холова Вероніка Богданівна – керівник гуртка Будинку дитячої та юнацької творчості Шевченківського району м. Львова

10. Янко Марія Михайлівна – керівник гуртка Дитячої школи народних мистецтв.