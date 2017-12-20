Зимові табори. 7 ідей цікавого відпочинку для львівських школярів
Нагадаємо, цієї зими учні Львова відпочиватимуть три тижні. «Львівська газета» з’ясовувала, як можна провести цей час цікаво та з користю.
1. Мистецький табір
Школярів віком від 7 до 13 років запрошує провести канікули в зимовому таборі Art Sсhool (вул. Шафарика, 6-А)
Табір триватиме з 25 до 29 грудня по 5 годин на день – з 10:00 до 15:00.
На дітей чекають:
- різдвяний декор
- олійний живопис на різдвяну тематику
- акварельні ілюстрації (різдвяна тематика)
- пластилінова ілюстрація
- ліногравюра
«Якщо буде сніг, то будемо ліпити скульптури, гуляти в лісі і кататися», – додають організатори табору.
Вартість перебування в таборі – 1000 грн. В оплату вже входять матеріали, тости, дитяча кава, чай, шоколад, какао.
Реєстрація: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSecVK55cr6tVtwykd…/viewform
Довідки за телефонами: 0969357683, 0672766400, 0932936654
Детальніше: wwwamumaluemo-maryana.blogspot.com/p/blog-page_34.html
2. Англомовний табір
Святкову програму на зимові канікули пропонує також Green Country. Дітей кличуть відвідати передріздвяний табір Secret Santa camp.
Програма розрахована на дітей 6-11 років і передбачає 4-5 годин англійської мови щодня: тематичні лексичні заняття, святкові майстерні, кулінарія, екскурсії, смачні обіди, і головне – зустріч з Сантою!
«Ми влаштуємо справжній колообіг добрих справ: дрібні приємнощі серед учасників, гра Secret Santa та виконання групових проектів. А ще кожного дня – різдвяний майстер-клас, кулінарія та святкове лексичне заняття. Протягом табору заробляємо кантрики, щоб заощадити кругленьку суму на таборовий ярмарок», – зазначають організатори.
Упродовж першої частини дня на дітей чекають:
- англомовна навчальна програма:
- лексичне заняття з англійської;
- виконання різдвяної доброї справи;
- ланч у вигляді майстер-класу;
- творча майстерня.
У другій частині дня:
- комплексний обід у закладі харчування;
- екскурсія/майстер-клас;
- прогулянка/настільні ігри.
Вартість табору залежить від обраної програми:
Скорочений день – з 09.30 до 13.00 – 1000 гривень,
Скорочений день + обід – з 09.30 до 14.45 – 1240 гривень
Повний день – з 09.30 до 18.00 – 1640 гривень.
Додатково одноразово оплачується вартість навчальних матеріалів – 150 грн.
Табір триватиме 25-28 грудня, адреса: м. Львів, вул. Кн. Романа, 4.
Докладніше: https://greencountry.com.ua/journal/read/anglomovnij-dennij-tabir-zima-2017
3. Творчий табір у Рясному
Зимовий денний табір для дітей 6-10 років організовує також Навчальний центр Puzzle
Табір триватиме з 25 грудня до 29 грудня за адресою: вул.Шевченка, 340.
«Ми підготували цікаву програму для ваших дітей, щоб вони не скучали вдома, поки ви готуватиметеся до прийдешніх свят! У нашому денному таборі ваша дитина розважиться, знайде нових друзів та відпочине, а головне – матиме можливість дізнатися багато корисного та цікавого. Кожного дня у нас творчі майстер-класи, що додає особливого настрою», – зазначають організатори.
Програма зимового табору в Puzzle передбачає:
9.00-9.20 Збір дітей в ігровій кімнаті
9.20-10.00 Настільні ігри (дабл, уно, джанга, Djeco)
10.15-10.45 Спільний перекус (чай, печиво, яблука)
11.00-13.50 Ігри на вулиці за умови недощової погоди (санки, танцювальні банси та ін.) або у приміщенні (квести, показуха, мафія, танцювальні банси)
14.00-15.00 Обід в ресторані «Ідилія»
15.00-17.00 Майстер-клас з творчості (малювання, орігамі, декупаж, декорування, ліплення, квілінг та ін.)
17.00-18.00 завершення квестових завдань, вільний час для ігор та спілкування.
Окрім щоденної програми, на дітей чекають три екскурсії:
- Боулінг.
- Майстерня пряників (майстер-клас)
- Екскурсія у музей скла або кіно.
Графік роботи денного табору:
- 25.12 – 29.12 з 09.00 до 18.00
- 8.01 – 12.01 з 09.00 до 18.00.
Обов’язковим є наявність змінного взуття, теплий одяг для гулянь і катання на санчатах.
Внесок:
- 1 робочий день – 270 грн,
- 3 робочі дні – 795 грн.
- 5 робочих днів – 1300 грн
Попередня реєстрація до табору є обов’язковою. Оплата – 30% таборування. Запис – за тел.: 068 55 300 55.
Докладно про табір можна прочитати на Facebook: facebook.com/events/2012111555515630/
4. Проектно-інтелектуальний табір
Зимовий проектно-інтелектуальний табір «Монстри на канікулах» організовує для школярів КМДШ. Львів. Школа, яка вчить думати
Табір триватиме з 9 до 13 січня.
Діток від 6 до 15 років запрошують цікаво та з користю провести час на зимових канікулах і влаштувати справжню передноворічну пригоду.
У програмі табору:
- монстрики на ЗНІМАЛЬНОМУ МАЙДАНЧИКУ;
- монстрики ПОСЕРЕД КУХНІ;
- монстрики в НАУКОВІЙ ЛАБОРАТОРІЇ;
- монстрики готуються до РІЗДВА;
- МАРШМЕЛОУ челендж;
- НОВОРІЧНА ВЕЧІРКА «В гостях у Франкенштейна»
Також на дітей чекають:
- веселі майстер-класи;
- МАФІЯ клуб – інтелектуальна рольова гра;
- вибухова ХІМІЯ;
- конструювання ЗАМКІВ;
- театральні постановки;
- театр тіней;
- квест кімнати;
Реєстрація за посиланням https://goo.gl/G4W8dV
Денна форма перебування – 08:30-18:00
Вартість участі в таборі – 3200грн.
Для учнів КМДШ-проектів передбачено знижки.
Деталі: (098) 654 24 51 (Соломія), facebook.com/events/1932795140373510/
5. Табір робототехніки
У міський денний табір повного дня запрошує дітей віком від 6 до 10 років Robocamp Lviv
Табір триватиме з 26 по 29 грудня 2017 року в ТЦ «Калина» на території ТВК «Південний».
У таборі студії Robocamp Lviv на дітей чекає робототехніка, змагання, вікторини, перегляд мультфільмів та боулінг у ТРЦ Victoria Gardens, майстер-класи, лазерні битви Lazer Park, квест-кімнати Квест кімнати Izolyatsiya, сквош та багато іншого.
Максимальна кількість дітей на одного педагога – 5.
Харчування:
10.00 – ланч (чай, круасани, булочки);
13.00 – повноцінній обід в ресторані Buon Gusto – Бон Густо;
16.00 – підвечірок (соки, фрукти, булочки).
Вартість перебування в таборі – 360 грн. на день (320 грн – ціна для учнів студії та учасників попередніх таборів RoboСAMP).
Докладніша інформація за тел.: 0968137770, а також за посиланням facebook.com/robocamp.lviv.ua
6. Польськомовний табір на Сихові та Левандівці
У зимовий денний табір з вивченням польської мови запрошує Study Group
На дітей чекають:
- Екскурсії
- Творчі майстер-класи
- Заняття з польської
- Заняття з логіки
- Квести
- Розваги
- Ігри
- Пригоди та багато іншого.
Табір відбуватиметься на базі школи № 93 (вул. Кос-Анатольського, 10-а, Сихів), а також у НВК «Гроно» (вул. Вигоди, 27, Левандівка).
Зміни: 25-29 грудня та 2-5 січня, з 09:00 до 18:00.
Вартість табору – 1300 грн (у ціну входить повноцінний обід і перекус). Діти, що навчаються в мовній школі отримають 5% знижки, також діють подарункові сертифікати.
Реєстрація та деталі за телефонами: 38 (068) 928-19-98 та +38 (063) 325-33-73 та за посиланням: facebook.com/study.group1/photos/a.1035254406591503.1073741828.1035108586606085/1639644439485827/?type=3&theater
7. Різдвяний табір
UCUkids кличе в табір «Різдво по всьому Світу». Табір триватиме 25-29 грудня, а також 10-13 січня.
«Упродовж таборової програми UCUkids ми дослідимо різноманіття традицій святкування Різдва по всьому світові. У програмі: розваги, навчання, зимові прогулянки, спостереження за птахами, снігові скульптури, льодові експерименти, фізичні експерименти з холодом та багато іншого», – пишуть організатори.
Вартість:
1 день 500 грн
5 днів 2500 грн
4 дні 2000 грн
Для постійних учасників та учасниць UCUkids – 2000 грн
5 днів – знижка 20%, на 4 дні табору – 1600 грн
5 днів – знижка 10% для працівників УКУ – 2250 грн, на 4 дні табору – 1800 грн
Місце проведення: вул. Козельницька, 4 (Інформаційно-ресурсний центр ім. митрополита Андрея Шептицького, 1 поверх)
Деталі за телефоном: 0988596643
Для участі варто пройти повторно тест для визначення динаміки розвитку: https://goo.gl/forms/89TFDX1110oyGKKs1.