Зимові табори. 7 ідей цікавого відпочинку для львівських школярів

Нагадаємо, цієї зими учні Львова відпочиватимуть три тижні. «Львівська газета» з’ясовувала, як можна провести цей час цікаво та з користю.

1. Мистецький табір

Школярів віком від 7 до 13 років запрошує провести канікули в зимовому таборі Art Sсhool (вул. Шафарика, 6-А)

Табір триватиме з 25 до 29 грудня по 5 годин на день – з 10:00 до 15:00.

На дітей чекають:

різдвяний декор

олійний живопис на різдвяну тематику

акварельні ілюстрації (різдвяна тематика)

пластилінова ілюстрація

ліногравюра

«Якщо буде сніг, то будемо ліпити скульптури, гуляти в лісі і кататися», – додають організатори табору.

Вартість перебування в таборі – 1000 грн. В оплату вже входять матеріали, тости, дитяча кава, чай, шоколад, какао.

Реєстрація: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSecVK55cr6tVtwykd…/viewform

Довідки за телефонами: 0969357683, 0672766400, 0932936654

Детальніше: wwwamumaluemo-maryana.blogspot.com/p/blog-page_34.html

2. Англомовний табір

Святкову програму на зимові канікули пропонує також Green Country. Дітей кличуть відвідати передріздвяний табір Secret Santa camp.

Програма розрахована на дітей 6-11 років і передбачає 4-5 годин англійської мови щодня: тематичні лексичні заняття, святкові майстерні, кулінарія, екскурсії, смачні обіди, і головне – зустріч з Сантою!

«Ми влаштуємо справжній колообіг добрих справ: дрібні приємнощі серед учасників, гра Secret Santa та виконання групових проектів. А ще кожного дня – різдвяний майстер-клас, кулінарія та святкове лексичне заняття. Протягом табору заробляємо кантрики, щоб заощадити кругленьку суму на таборовий ярмарок», – зазначають організатори.

Упродовж першої частини дня на дітей чекають:

англомовна навчальна програма:

лексичне заняття з англійської;

виконання різдвяної доброї справи;

ланч у вигляді майстер-класу;

творча майстерня.

У другій частині дня:

комплексний обід у закладі харчування;

екскурсія/майстер-клас;

прогулянка/настільні ігри.

Вартість табору залежить від обраної програми:

Скорочений день – з 09.30 до 13.00 – 1000 гривень,

Скорочений день + обід – з 09.30 до 14.45 – 1240 гривень

Повний день – з 09.30 до 18.00 – 1640 гривень.

Додатково одноразово оплачується вартість навчальних матеріалів – 150 грн.

Табір триватиме 25-28 грудня, адреса: м. Львів, вул. Кн. Романа, 4.

Докладніше: https://greencountry.com.ua/journal/read/anglomovnij-dennij-tabir-zima-2017

3. Творчий табір у Рясному

Зимовий денний табір для дітей 6-10 років організовує також Навчальний центр Puzzle

Табір триватиме з 25 грудня до 29 грудня за адресою: вул.Шевченка, 340.

«Ми підготували цікаву програму для ваших дітей, щоб вони не скучали вдома, поки ви готуватиметеся до прийдешніх свят! У нашому денному таборі ваша дитина розважиться, знайде нових друзів та відпочине, а головне – матиме можливість дізнатися багато корисного та цікавого. Кожного дня у нас творчі майстер-класи, що додає особливого настрою», – зазначають організатори.

Програма зимового табору в Puzzle передбачає:

9.00-9.20 Збір дітей в ігровій кімнаті

9.20-10.00 Настільні ігри (дабл, уно, джанга, Djeco)

10.15-10.45 Спільний перекус (чай, печиво, яблука)

11.00-13.50 Ігри на вулиці за умови недощової погоди (санки, танцювальні банси та ін.) або у приміщенні (квести, показуха, мафія, танцювальні банси)

14.00-15.00 Обід в ресторані «Ідилія»

15.00-17.00 Майстер-клас з творчості (малювання, орігамі, декупаж, декорування, ліплення, квілінг та ін.)

17.00-18.00 завершення квестових завдань, вільний час для ігор та спілкування.

Окрім щоденної програми, на дітей чекають три екскурсії:

Боулінг. Майстерня пряників (майстер-клас) Екскурсія у музей скла або кіно.

Графік роботи денного табору:

25.12 – 29.12 з 09.00 до 18.00

8.01 – 12.01 з 09.00 до 18.00.

Обов’язковим є наявність змінного взуття, теплий одяг для гулянь і катання на санчатах.

Внесок:

1 робочий день – 270 грн,

3 робочі дні – 795 грн.

5 робочих днів – 1300 грн

Попередня реєстрація до табору є обов’язковою. Оплата – 30% таборування. Запис – за тел.: 068 55 300 55.

Докладно про табір можна прочитати на Facebook: facebook.com/events/2012111555515630/

4. Проектно-інтелектуальний табір

Зимовий проектно-інтелектуальний табір «Монстри на канікулах» організовує для школярів КМДШ. Львів. Школа, яка вчить думати

Табір триватиме з 9 до 13 січня.

Діток від 6 до 15 років запрошують цікаво та з користю провести час на зимових канікулах і влаштувати справжню передноворічну пригоду.

У програмі табору:

монстрики на ЗНІМАЛЬНОМУ МАЙДАНЧИКУ;

монстрики ПОСЕРЕД КУХНІ;

монстрики в НАУКОВІЙ ЛАБОРАТОРІЇ;

монстрики готуються до РІЗДВА;

МАРШМЕЛОУ челендж;

НОВОРІЧНА ВЕЧІРКА «В гостях у Франкенштейна»

Також на дітей чекають:

веселі майстер-класи;

МАФІЯ клуб – інтелектуальна рольова гра;

вибухова ХІМІЯ;

конструювання ЗАМКІВ;

театральні постановки;

театр тіней;

квест кімнати;

Реєстрація за посиланням https://goo.gl/G4W8dV

Денна форма перебування – 08:30-18:00

Вартість участі в таборі – 3200грн.

Для учнів КМДШ-проектів передбачено знижки.

Деталі: (098) 654 24 51 (Соломія), facebook.com/events/1932795140373510/

5. Табір робототехніки

У міський денний табір повного дня запрошує дітей віком від 6 до 10 років Robocamp Lviv

Табір триватиме з 26 по 29 грудня 2017 року в ТЦ «Калина» на території ТВК «Південний».

У таборі студії Robocamp Lviv на дітей чекає робототехніка, змагання, вікторини, перегляд мультфільмів та боулінг у ТРЦ Victoria Gardens, майстер-класи, лазерні битви Lazer Park, квест-кімнати Квест кімнати Izolyatsiya, сквош та багато іншого.

Максимальна кількість дітей на одного педагога – 5.

Харчування:

10.00 – ланч (чай, круасани, булочки);

13.00 – повноцінній обід в ресторані Buon Gusto – Бон Густо;

16.00 – підвечірок (соки, фрукти, булочки).

Вартість перебування в таборі – 360 грн. на день (320 грн – ціна для учнів студії та учасників попередніх таборів RoboСAMP).

Докладніша інформація за тел.: 0968137770, а також за посиланням facebook.com/robocamp.lviv.ua

6. Польськомовний табір на Сихові та Левандівці

У зимовий денний табір з вивченням польської мови запрошує Study Group

На дітей чекають:

Екскурсії

Творчі майстер-класи

Заняття з польської

Заняття з логіки

Квести

Розваги

Ігри

Пригоди та багато іншого.

Табір відбуватиметься на базі школи № 93 (вул. Кос-Анатольського, 10-а, Сихів), а також у НВК «Гроно» (вул. Вигоди, 27, Левандівка).

Зміни: 25-29 грудня та 2-5 січня, з 09:00 до 18:00.

Вартість табору – 1300 грн (у ціну входить повноцінний обід і перекус). Діти, що навчаються в мовній школі отримають 5% знижки, також діють подарункові сертифікати.

Реєстрація та деталі за телефонами: 38 (068) 928-19-98 та +38 (063) 325-33-73 та за посиланням: facebook.com/study.group1/photos/a.1035254406591503.1073741828.1035108586606085/1639644439485827/?type=3&theater

7. Різдвяний табір

UCUkids кличе в табір «Різдво по всьому Світу». Табір триватиме 25-29 грудня, а також 10-13 січня.

«Упродовж таборової програми UCUkids ми дослідимо різноманіття традицій святкування Різдва по всьому світові. У програмі: розваги, навчання, зимові прогулянки, спостереження за птахами, снігові скульптури, льодові експерименти, фізичні експерименти з холодом та багато іншого», – пишуть організатори.

Вартість:

1 день 500 грн

5 днів 2500 грн

4 дні 2000 грн

Для постійних учасників та учасниць UCUkids – 2000 грн

5 днів – знижка 20%, на 4 дні табору – 1600 грн

5 днів – знижка 10% для працівників УКУ – 2250 грн, на 4 дні табору – 1800 грн

Місце проведення: вул. Козельницька, 4 (Інформаційно-ресурсний центр ім. митрополита Андрея Шептицького, 1 поверх)

Деталі за телефоном: 0988596643

Для участі варто пройти повторно тест для визначення динаміки розвитку: https://goo.gl/forms/89TFDX1110oyGKKs1.