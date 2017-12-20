У Стрийському районі внаслідок пожежі загинув власник будинку

Сьогодні, 20 грудня, о 07:37 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку в с. Братківці Стрийського району.

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, під час розвідки пожежі рятувальники виявили у будинку тіло власника будинку, чоловіка 1957 року народження.

О 08:08 пожежу локалізували та о 08:37 повністю ліквідували у складі ланки газодимозахисної служби. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 20 кв.м, а також пошкоджено міжкімнатні стіни та перекриття на площі 45 кв.м.

Причину виникнення пожежі наразі встановлюють.