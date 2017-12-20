У музеї «Територія Терору» покажуть серію документальних короткометражок «Декомунізація.UA»

П’ять команд, що складалися з п’ятьох молодих документалістів-відеографів та досвідчених менторів, знімали по серії документального серіалу, присвяченого декомунізації в різних регіонах України. Документальний серіал Декомунізація.UA – це спроба за допомогою неупередженого кінопогляду знайти відповіді на складні питання: ким ми є сьогодні, чим для нас є символи комуністичного режиму чи звільнення від цих символів допоможе змінити наше життя на краще.

Відвідувачам буде запропоновано до перегляду короткометражні фільми «Живі й нескорені», «Сектор М(аріуполь)», «Радянське», «Пара олімпійців», «Комуналка».

Після показу планується розмова з представниками знімальних команд, серед яких один з менторів – режисер, продюсер, сценарист, викладач школи журналістики УКУ Омелян Ощудляк, завідувачка кафедри журналістики УКУ Вікторія Бабенко. До розмови про питання декомунізації, її особливості в різних регіонах також приєднається історик, журналіст, головний редактор інтернет-видання «Історична правда», викладач магістерської програми з журналістики УКУ Вахтанг Кіпіані та директор музею «Територія Терору» та координаторка проекту «Музей відкрито на ремонт» Ольга Гончар.

Під час показу будуть представлені документальні фільми: «Живі й нескорені» (над фільмом працювали: Дарія Гірна, Богдан Кутєпов, Таїсія Кутузова, Жанна Озірна, Маргарита Гасанова, Анна Ютченко); «Сектор М(аріуполь)» (над фільмом працювали: Омелян Ощудляк, Марія Педоренко, Олександра Чернова, Олексій Коваленко, Данило Женчур і Людмила Гіцевич); «Пара олімпійців» (над фільмом працювали: Акім Галімов, Юлія Кочетова, Світлана Дмитренко, Єлизавета Кузнєцова, Оксана Ажнюк і Вадим Єрченко); «Радянське» (над фільмом працювали: Марія Малевська, Олена Зашко, Анна Чуданова, Тетяна Столярова, Вікторія Белявська і Анастасія Красножон; «Комуналка» (над фільмом працювали: Андрій Приймаченко, Уляна Скицька, Юлія Ільченко, Марія Шелія, Марина Лопушин і Валерій Пузік).

Захід триватиме 2 години. Вхід вільний.