У Львові презентували виставку «За що ми воюємо»

Це твори, в яких майстриня намагалася показати українські архетипи часів активного самоусвідомлення нації 1920-30 років.

Анастасія Рак оживила традицію малювання самобутньої-мистецької народної картини. Найбільшу увагу вона звернула на краєвиди, українські хати, церкви, дівчат та парубків в національному одязі, натюрморти овочів та фруктів.

Організатор акції Володимир Рак наголосив, що картини, представлені на виставці, здатні «викувати» дух:

«Якщо ви зумієте відкрити душу перед цими картинами та запустити цей образ в себе, вони здатні викувати ваш дух. Це не просто картини, це заповіт наших предків для нас, в якому закладена ядерна картина любові. В 20-30 роки авторка відчула, що існує сильна загроза і колективна душа кинулась писати заповіт для нас. Провідна ідея – це енергія любові. Сьогодні ми перемагаємо на Сході бо ми дужчі і знаємо за що воюємо».

Презентацію відвідав також голова Львівської ОДА Олег Синютка.

«Після перегляду картин Анастасії Рак хай хтось тепер нам розкаже, що є різні України, що є Схід і Захід і вони різняться між собою. Так сталося, що ми сьогодні дуже часто розмовляємо різними мовами, але ви вдивіться в ці образи, кольори та ті речі, які зображені на картинах. Це – наша Україна, це Волинь, Галичина, Надніпрянщина, Луганщина. І я би дуже хотів, щоб кожного разу переглядаючи ці картини, ви розуміли, яка в них насправді сила, енергетика. Це те, що є нашим коренем і нашою державою », – сказав він