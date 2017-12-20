У Львові поділили квартири між учасниками АТО

Йдеться про 43 помешкання у будинку на вул. Під Голоском

Вчора у Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій провели розподіл квартир. А Вже найближчим часом власникам вручать ордери та ключі.

Помешкання отримали ветерани, які мали статус сироти або позбавлені батьківської опіки, бійці, які мають інвалідність І-ІІ групи, а також родини загиблих

За словами в.о. начальника управління житлового господарства ЛМР Галини Мазур перелічені категорії осіб уже всі забезпечені житлом.

Додамо, що квартири розподіляли методом жеребкування. Виключенням був лише перший поверх, який пропонували людям з інвалідністю та старшим особам.

Решту претендентів тягнули конверт із номером квартири.

Будівництво будинку для бійців АТО на вул. Під Голоском розпочалось наприкінці березня 2016 року.

Тут є 3 під’їзди, 6 поверхів, загалом 53 квартири, всі двокімнатні. Є також 7-й поверх, який призначений для соціальних потреб. На сьогодні вже зроблені всі зовнішні і внутрішні роботи, підведені всі комунікації.