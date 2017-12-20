У Львові на період холодів працюватимуть пункти обігріву

Із настанням зимових холодів дуже актуальним є забезпечення бездомних теплим і чистим місцем для ночівлі. Уже близько 8 років у Львівському центрі обліку функціонує відділення нічного перебування для бездомних громадян, в якому люди, які опинились на вулиці, можуть переночувати, пройти первинний медичний огляд, а також скористатись санітарно-гігієнічними послугами, поїсти та змінити одяг.

Узимку щодня у відділенні нічного перебування ночує до 40-50 осіб, а в особливо холодні дні ця кількість зростає. З початку роботи Центру в ньому уже зареєструвались близько 2,7 тис. осіб, і за статистикою, до 70% – це чоловіки.

З понеділка 18 грудня, в період мінусових температур у приміщенні Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб щоденно з 09.00 до 20.00 працює пункт обігріву. Він забезпечений гарячими напоями, харчуванням швидкого приготування, за необхідності тут видають одяг потребуючим.

«Як і в минулі роки, в разі зниження температур до мінус 10 градусів, розглядатиметься питання про відкриття додаткових таких пунктів у нашому місті. Попередньо вже маємо домовленості з благодійною організацією «Регіональний центр соціальної адаптації» про облаштування такого пункту за адресою: вул. Личаківська, 56. А також – у приміщенні одного з ЛКП у центральній частині міста, так як у денну пору в цій локації досить багато безхатьків. Окрім цього, виходячи з потреби, розглядатиметься можливість відкриття таких пунктів і в інших районах міста», – розповів директор Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб Олександр Бородін.

Працівники Центру звертаються до неурядових організацій міста, а також львів’ян бути небайдужими і повідомляти про факти та місця перебування бездомних осіб чи скеровувати їх безпосередньо до Центру обліку та нічного перебування бездомних громадян.

Контакти Центру обліку та нічного перебування бездомних: тел.: 233 14 79 або 233 10 49, адреса: вул. Кирилівська, 3а.

Водночас, небайдужих львів’ян просять допомогти: хто має змогу, може приносити у Центр теплий одяг – светри, штани, куртки та взуття середніх розмірів, особливо чоловіче, бо тут у ньому завжди є потреба. Також – білизну, шкарпетки тощо. Речі можна приносити за адресою: вул. Кирилівська, 3-а (бічна Шевченка). Телефон: 233-14-79.

Довідка. Центр обліку та нічного перебування бездомних є бюджетною установою управління соціального захисту Львівської міської ради. Центр веде первинний облік бездомних громадян, видає посвідчення про взяття на облік, сприяє реєстрації переважного місцезнаходження, надає інформаційні, правові та консультаційні послуги, тощо.