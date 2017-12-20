ІТ STEP University запровадить програму доуніверситетської підготовки на Сихові

З 22 січня 2018 року учні шкіл, розташованих у віддалених від ІТ-університету районах міста, зможуть навчатися за унікальною програмою підготовки у більш зручній для них локації – школі № 32 за адресою вул. Ярослава Гашека 13.

«Львів – велике місто, і деяким учням, які хочуть приєднатися до ІТ-сфери ще зі школи та навчатися за програмою доуніверситетської підготовки в ІТ STEP University, складно відвідувати наш навчальних заклад через його місце розташування. Тому ми уклали партнерську угоду зі школою № 32, яка надаватиме свої комп’ютерні класи для навчання студентів. Відтепер зацікавлені діти, що навчаються або живуть у районах вулиць Стрийська, Наукова, В. Великого, просп. Червоної Калини, Хуторівка та ін., зможуть отримати базові знання з ІТ та у майбутньому навчатися за програмою трирічного бакалаврату в нашому університеті», – зазначають в ІТ STEP.

Результатом партнерства університету та школи є реалізація програми доуніверситетської підготовки у повному обсязі, із викладачами ІТ STEP University та за укладеною програмою навчання, у школі №32. Викладачі з ІТ STEP University проводитимуть заняття для студентів у комп’ютерних класах школи, які обладнані усім необхідним для навчання. Програма навчання та ціна залишаються незмінними та відповідають тим, що запропоновані студентам, що є учасниками програми підготовки в університеті.

Графік навчання: вівторок і четвер, з 16:00 по 19:00.

Для кого: учні 9-10 класів м. Львів.

Початок занять 22 січня 2018 року.

Адреса: школа № 32, вул. Ярослава Гашека 13.

Що дає програма доуніверситетської підготовки?

Учасників програми підготовки чекає сучасний формат навчання – замість лекцій і конспектів – робота в команді, коворкінг, активна участь у проектах, презентація власних результатів та досягнень. Активне вивчення англійської мови, що необхідна для ІТ-сфери, у форматі speaking club.

Протягом дворічної програми навчання студенти вивчатимуть дисципліни, які забезпечують набуття професійних навичок: основи програмування, веб-технології, основи робототехніки, сучасні інформаційні технології; дисципліни, які забезпечують набуття м’яких навичок (soft skills): англійська мова, основи критичного мислення, риторика.

Результати навчання:

Можливість вступити в IT STEP University та отримати ступінь бакалавра не за 4 роки, а лише за 3;

Визначення майбутньої спеціалізації в ІТ-сфері;

Підготовка до програм університетської освіти, що допоможе легко адаптуватися до навчання у вищому навчальному закладі;

Вже у школі отримати професійні знання та навички для подальшої вищої освіти і професійного розвитку в ІТ.

Для того, щоб стати студентом програми підготовки, необхідно пройти онлайн-тестування з математики та зареєструватися на програму.