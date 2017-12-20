Сьогодні – міжнародний день солідарності людей

З 2006 року його щорічно відзначають 20 грудня

Генеральна Асамблея ООН проголосила міжнародний день солідарності людей у резолюції, яку присвятили проведенню першого десятиріччя боротьбі з ліквідацією злиднів.

В ООН зазначають, що в 21 століття солідарність має стати однієї із найбільший цінностей людства.

Солідарність — це єдність переконань і дій, взаємодопомога та підтримка членів соціальної групи, засновані на спільності інтересів та необхідності досягнення спільних групових цілей, взаємна відповідальність.