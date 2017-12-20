Розшукуваних за шахрайство та крадіжку громадян виявили прикордонники на Львівщині

Минулої доби співробітники Держприкордонслужби виявили громадян України, яких розшукували правоохоронні органи за шахрайство та крадіжку

Учора ввечері у аеропорту Львова під час перевірки пасажирів рейсу «Варшава-Львів» правоохоронці виявили українця, який перебував у розшуку за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство».

А прикордонники Мостиського загону викрили нашого співвітчизника, якого розшукували правоохоронні органи за частиною 3 статті 185 Кримінального Кодексу України «Крадіжка». Українець прямував через пункт пропуску «Шегині» на вхід в Україну.

Обох виявлених порушників передали співробітникам Національної поліції.