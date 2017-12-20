ПриватБанк відкрив фабрику магічних листівок

Усе, що потрібно, – перейти в меню «Листівки» та ввести номер телефону отримувача.

«Щодня тисячі українців дарують гроші своїм близьким, друзям, колегам, – говорить маркетинг-директор ПриватБанку Микола Щербина. – Але як зробити такий подарунок зручно, красиво, святково? Прикріпити гроші скріпкою до листівки чи покласти готівку в конверт – віє минулим століттям, та й кеш – це не дуже гігієнічно. Просто переказати з картки на картку – якось не святково, до того ж незрозуміло, коли робити переказ: до привітання, під час святкування чи після нього. Сервіс «Листівка» вирішує цю проблему раз і назавжди».

Скористатися сервісом можна в меню «iЛистівка» в додатку Privat24 – ввести номер телефону людини, додати вітання та надіслати. Одержувач миттєво отримає листівку в Privat24, обере картку для отримання та із задоволенням прочитає щирі вітання.

Для тих же, хто збирається на святкування та хоче особисто вручити щось незвичайне, ПриватБанк розробив набір наліпок з QR-кодом. Спочатку скануєте код та додаєте подарунок для людини за номером її телефону. Потім просто клеїте наліпку з кодом на букет квітів, листівку, щоденник, повітряну кульку або коробку цукерок. Щойно людина саме з цим номером відсканує код, зможе отримати подарунок, що ви підготували, – як на відео.

Роздрукувати магічні наліпки можна самостійно на сторінці «іЛистівки» ilystivka.pb.ua. ПриватБанк дарує дизайн та QR-коди усім охочим. Та запрошує до співпраці видавництва й друкарні. Вони також можуть скористатися готовим дизайном або додати код до будь-якої своєї продукції безкоштовно.